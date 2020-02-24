公布確診個案所在地 陳時中：以有益防疫為考量

有關武漢肺炎確診個案所在地是否公布，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前）24日受訪表示，資訊的公開和新聞界一樣，怎樣對防疫有幫助，而非引發恐慌。中央社記者邱俊欽桃園攝 109年2月24日

（中央社記者邱俊欽桃園24日電）有關武漢肺炎確診個案所在地是否公布，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，資訊的公開要對防疫有幫助，而非引發恐慌，有幫助的就報導，沒幫助而引發恐慌，就沒有必要。

因應2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，陳時中上午前往桃園市政府災害應變中心，聽取桃園市政府各局處防疫準備工作；市府也報告聯防醫療網等多各項準備。

陳時中在會後接受媒體聯訪時表示，地方政府很多需要做的事情都已經到位，希望中央與地方合作更密切，也呼籲社會看待居家檢疫、居家隔離民眾，甚是病人時，應以 「他們都不是我們的敵人，我們的敵人是病毒，而非人」，合作才會成功，對立就會失敗。

當被問到鑽石公主號搭乘包機返台民眾的狀況，陳時中說都已經安置好了，採取二採陰（兩次病毒檢測皆為陰性），也都已經在檢疫所並安置完成，大家心情看起來還好。

陳時中說，他昨天有到檢疫所與護理師、警察同仁與醫院副總院長聊聊天，打打氣，也向搭機返台的民眾打招呼，鼓勵他們，再忍耐14天。

他說，或許有人認為這次檢疫規格又比較高，主要是考量鑽石公主號裡面其實有很多狀況，到現在沒有辦法掌握得很清楚，所以也要麻煩他們。

另外，有關武漢肺炎確診個案所在地是否公布，引起討論。陳時中說，「公布地圖本來就在」，以前防疫登革熱時還公布到「里」，只是沒有必要刻意說「今天哪個地方怎樣，而引發恐慌」。

陳時中說，資訊的公開和新聞界一樣，怎樣對防疫有幫助，而非引發恐慌，有幫助的就報導，沒有幫助而引發恐慌，就沒有必要。

陳時中說，疫情個案每一個縣市都會有，「我們應該避免讓醫療體系崩掉」。

記者問到，這次疫情「北部地區是否為重中之重」，陳時中談到，這也很難說，疫情沒有結案，誰會知道呢；例如歐洲一天確診人數激增，誰都無法掌控，因此一切盡力而為。（編輯：陳清芳）1090224