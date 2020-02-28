台灣國際蘭展因武漢肺炎延辦 損失尚無法評估

（中央社記者張榮祥台南28日電）武漢肺炎疫情嚴峻，台灣國際蘭展開辦16年來首次喊卡延期，會場上百萬朵蘭花將陸續移離，承辦的台灣蘭花產銷發展協會尚無法評估損失。

2020台灣國際蘭展預定3月7日登場，為期10天，台南市長黃偉哲今天宣布延辦，同時延辦的還有台中的世界蘭展。對於估算的損失，主辦單位暫無法評估，不過，依市府先前提出數字，2019台灣國際蘭展締造參觀總人數超過21萬人、全場參賽蘭花1504株，蘭展觀展的國別共有43國、3至5年內外銷訂單達新台幣113.1億元。

台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼今天告訴中央社記者，今年蘭展布展蘭花10多萬株上百萬朵蘭花，蘭花有花期，如今延辦，將陸續移離會場所在的後壁區台灣蘭花生技園區。

曾俊弼表示，這是台灣國際蘭展開辦16年來首次延辦，損失尚無法評估。至於延辦到何時，他說，還要再討論，應該是今年的下半年。

台南市政府農業局人員表示，台灣國際蘭展會場已完成佈置超過九成，票務及接駁計畫也陸續就定位，蘭展延期舉行，硬體設施雖可繼續沿用，但衍生的租金與軟體花件的老舊更新，勢必增加蘭花業者的成本。

台南市政府農業局長謝耀清說，台灣國際蘭展延辦造成蘭花業者的損失，市府將和台灣蘭花產銷發展協會辦理契約變更，市府也將向農委會爭取紓困。（編輯：黃世雅）1090228