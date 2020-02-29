逾20人入住防疫旅館 北市觀傳局澄清空調疑慮

（中央社記者陳怡璇台北29日電）北市觀傳局長劉奕霆表示，已有20多名台商、中港澳韓學生、由義大利或韓國返台國人及旅客入住防疫旅館，並強調已跟衛生局確認過，空調設備不會傳播病毒。

武漢肺炎疫情延燒，有旅客到台灣必須居家檢疫卻苦無住所，台北市因而推動「防疫旅館」，目前共2業者提供40間房間，觀光傳播局長劉奕霆表示，已有20多名台商、中港澳韓學生、由義大利或韓國返台國人及旅客入住。

劉奕霆強調，這些都是無症狀居家檢疫者，可能是在台灣沒有固定居所、或是跟家人同住不方便等原因才入住，費用是居家檢疫者自費。

對於外界疑慮若旅館有中央空調是否會擴大感染，劉奕霆表示，已跟衛生局及聯合醫院確認過，武漢肺炎是飛沫傳染、不是空氣傳染，跟中央空調無關，未來也不排除讓有意願的中央空調旅館加入防疫行列。

劉奕霆表示，事前都會先會同環保局、衛生局、民政局等單位去旅館現場會勘，確認無虞才確保為防疫旅館，預計下週會有第3、4家加入。

此外，在大型活動部分，台北市副市長黃珊珊主持北市府因應2019新型冠狀病毒疫情小組第14次應變會議後則表示，在小巨蛋的活動及表演，朝取消或延期方式處理，會請捷運公司再跟廠商協商。（編輯：方沛清）1090229