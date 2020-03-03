逾2成用癌症免疫新藥有效 健保擴大給付延長治療

（中央社記者陳偉婷台北3日電）108年健保給付癌症免疫新藥，至今超過1500人用藥，其中24%的病人治療有效。健保署決議，將延長治療有效病人的用藥時程，最長可用到2年；另治療穩定者，也可多用藥3個月。

許多無藥可醫的癌症患者將免疫療法視為最後一線生機，但因價格昂貴且治療成效因人而異，以往較難普及。衛生福利部中央健康保險署自108年4月，首次將3款癌症免疫檢查點抑制劑（I/O）納入健保給付，共可治療8種癌症。

健保署今天公布，關於病友關切的癌症免疫新藥，108年健保給付至今總共超過1500名癌症患者。今年2月20日的藥物共擬會議也就使用癌症免疫新藥的本土真實世界證據進行討論，同意讓醫療效益大的給付項目擴大給付範圍。

健保署副署長蔡淑鈴上午接受中央社記者採訪時表示，從去年至今的施行結果來看，免疫新藥並非每個用藥者都有效果。經過不到1年的試用新藥，有效的病人占24%，有6%維持穩定（沒有變好也沒有變壞），其餘的病人都沒有效果。

蔡淑鈴說，原先的規定是，有效的病人健保也僅給付1年的藥價；但考量這些病人療效明顯，決定放寬給付到2年，希望能長期有效。針對6%病況穩定者，原本只能再多用藥1個月，也放寬到3個月，看能不能有明顯療效出現。

不過，蔡淑鈴也表示，施行結果也發現，晚期胃腺癌及肝細胞癌的癌症免疫藥品反應率低，將和藥廠就這2種癌別協議還款。如果廠商與健保署達成協議，才開放新的病人申請用藥；但已核准用藥者，則不受協議影響，按原給付規定持續給付。

另有關C肝新藥，蔡淑鈴說，因108年僅有一家廠商同意降低藥價到每人總療程藥費約新台幣18萬元，今年1月起僅同意該家藥廠的藥品給付對象可不限肝纖維化；但現在其他2家藥廠也同意降價到每人總療程藥費約18萬元，因此修訂給付規定，不限肝纖維化的病患也能用，讓醫師有更多用藥選擇，共同努力照護台灣的C肝病患。（編輯：管中維）1090303