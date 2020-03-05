台灣防疫登國際期刊 王智弘：美也應中央統合

（中央社記者江今葉華盛頓4日專電）學者王智弘以台灣利用大數據分析因應武漢肺炎經驗專文刊登在美國醫學會期刊。王智弘表示，台美體制與民情不同，但台灣設立中央指揮中心統整訊息與資源做法值得美國效法。

史丹佛大學醫學院政策成果暨預防中心主任王智弘在「美國醫學會期刊」（JAMA）網站3日刊登的文章中，以「台灣因應2019年冠狀病毒疾病：大數據分析、新科技與積極主動採檢」（Response to COVID-19 in Taiwan Big Data Analytics, New Technology, and Proactive Testing）為題，細數台灣防疫措施。

王智弘接受訪問時談到台美在因應武漢肺炎疫情的態度不同時表示，美國因為生活型態、環境與民情因素，對疾病的警覺性相對較低，多數人也沒經歷過戰爭或大災難，讓他們在面對武漢肺炎時的因應相對較其他國家晚些。

加上美國政治為聯邦制，州、地方有極大權限，這也讓美國行政體系要動起來相對會困難些。王智弘以台灣在疫情蔓延之初即成立中央流行疫情指揮中心的做法，認為美國也應當成立指揮中心。

博士論文就是討論國家公衛政策的王智弘指出，雖然美國總統川普指定副總統彭斯（Mike Pence）專責處理武漢肺炎疫情統合，但仍屬中央層級，對州與地方沒有管轄權。若是能像台灣一樣成立中央指揮中心，統籌物資分配、訊息發布等，能免除多頭馬車、各州因應措施不同的困境。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），截至昨天下午4時，全美境內確診病例達80例，其中16例為人傳人，9人死亡。連同武漢與鑽石公主號包機返美的美國公民則分別有3與46例，總計達129例。

不過，紐約今天上午又通報4例武漢肺炎病例。華盛頓州與北加州則各通報一例死亡病例，洛杉磯也通報6起確診病例。

以美國目前的疫情發展來看，王智弘不諱言，美國社區感染幾可確定難以避免，疫情控制的關鍵在於人員移動的追蹤。

王智弘指出，台灣利用大數據與科技結合，找出患者的感染源並追蹤接觸者，這是台灣疫情得以控制的重要因素之一。

他表示，美國雖然起步較晚，但科技技術領先全球，只要中央成立指揮中心，整合部會與地方政府聯繫體系，結合手機、保險等相關企業，建立通報系統，快速反應疫情並據此調整策略，應能有效防堵疫情擴散。

王智弘在「美國醫學會期刊」的專文中提到，台灣迅速動員並制定各項具體措施，以辨識病例、圍堵疫情、分配資源，維護公共衛生。台灣利用全民健保資料庫，整合移民和海關資料庫，創造大數據以供分析。

文章指出，鑑於武漢肺炎在全球持續傳播，了解台灣迅速實施的應變措施並評估這些行動在預防大規模流行病中的有效性，可能對其他國家具有指導意義。（編輯：徐崇哲）1090305