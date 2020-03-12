鹿港高中學生贈送巧克力卡片 為醫護加油打氣

武漢肺炎疫情延燒，國立鹿港高中學生在校園發起活動，一起購買巧克力、製作加油卡片，前往彰濱秀傳紀念醫院及鹿港基督教醫院贈送給醫護人員，為他們加油打氣。（彰濱秀傳醫院提供）中央社記者吳哲豪傳真 109年3月12日

（中央社記者吳哲豪彰化12日電）武漢肺炎疫情升溫，國立鹿港高中學生在校園發動10元募款活動購買巧克力、製作加油卡片，今天帶著巧克力和卡片前往彰秀醫院及鹿基醫院贈送給醫護人員，為他們加油打氣。

武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續升溫，鹿港高中班聯會及畢聯會，在校園發起「集10（即時）傳愛 為醫護人員加油！」活動，參加活動的同學們繳交新台幣10元購買金莎巧克力，同時在卡片上寫下為醫護人員加油打氣的話語。

鹿港高中校長林宜賢、學務主任許士禮以及代表班聯會、畢聯會的10多名學生，今天帶著巧克力和同學們自製的加油卡片，前往位於鹿港彰濱工業區的彰濱秀傳醫院以及位於鹿港鎮的鹿港基督教醫院，親自贈送巧克力和卡片給醫護人員。

林宜賢接受媒體採訪時說，希望透過活動，表達全校師生對於醫護人員在防疫期間辛苦工作的感謝之意，也希望醫護人員收到同學的加油打氣後，繼續投入防疫工作，守護大家的健康。

參與活動的學生接受媒體訪問時則說，在課堂上聽到醫護人員因為防疫而訂不到便當，同學們於是發起活動，想要藉由贈送金莎巧克力和卡片的舉動，為醫護人員打氣，鼓勵他們繼續堅持下去。

鹿港高中的學生前往彰濱秀傳醫院贈送巧克力，彰濱秀傳醫院行政副院長陳茂文及護理部主任謝嘉琪代表接受。

謝嘉琪說，醫護人員吃到巧克力，想到同學們的心意就甜在心頭；至於鹿基醫院行政處長馬潔儀、護理部主任粘沛琳也代表醫護人員收下同學們的巧克力，同時贈送醫院自製的手工香皂，提醒同學們勤洗手，大家一起為防疫而努力。（編輯：陳清芳）1090312