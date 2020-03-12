更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎肆虐 MLB新球季開打至少延後兩週
運動

武漢肺炎肆虐 MLB新球季開打至少延後兩週

武漢肺炎疫情記者會外媒英文提問 手譯員即時翻譯被狂讚
生活

武漢肺炎疫情記者會外媒英文提問 手譯員即時翻譯被狂讚

搭飛機染疫風險高 陳時中：這2處最危險
生活

搭飛機染疫風險高 陳時中：這2處最危險

影片／嫌防疫小題大作 Rudy Gobert確診前曾故意摸遍麥克風
運動

影片／嫌防疫小題大作 Rudy Gobert確診前曾故意摸遍麥克風

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
第2梯次武漢專機361人採檢 全數陰性
首頁 / 生活

鹿港高中學生贈送巧克力卡片 為醫護加油打氣

最新更新：2020/03/12 18:51
武漢肺炎疫情延燒，國立鹿港高中學生在校園發起活動，一起購買巧克力、製作加油卡片，前往彰濱秀傳紀念醫院及鹿港基督教醫院贈送給醫護人員，為他們加油打氣。（彰濱秀傳醫院提供）中央社記者吳哲豪傳真　109年3月12日
武漢肺炎疫情延燒，國立鹿港高中學生在校園發起活動，一起購買巧克力、製作加油卡片，前往彰濱秀傳紀念醫院及鹿港基督教醫院贈送給醫護人員，為他們加油打氣。（彰濱秀傳醫院提供）中央社記者吳哲豪傳真　109年3月12日

（中央社記者吳哲豪彰化12日電）武漢肺炎疫情升溫，國立鹿港高中學生在校園發動10元募款活動購買巧克力、製作加油卡片，今天帶著巧克力和卡片前往彰秀醫院及鹿基醫院贈送給醫護人員，為他們加油打氣。

武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續升溫，鹿港高中班聯會及畢聯會，在校園發起「集10（即時）傳愛 為醫護人員加油！」活動，參加活動的同學們繳交新台幣10元購買金莎巧克力，同時在卡片上寫下為醫護人員加油打氣的話語。

鹿港高中校長林宜賢、學務主任許士禮以及代表班聯會、畢聯會的10多名學生，今天帶著巧克力和同學們自製的加油卡片，前往位於鹿港彰濱工業區的彰濱秀傳醫院以及位於鹿港鎮的鹿港基督教醫院，親自贈送巧克力和卡片給醫護人員。

林宜賢接受媒體採訪時說，希望透過活動，表達全校師生對於醫護人員在防疫期間辛苦工作的感謝之意，也希望醫護人員收到同學的加油打氣後，繼續投入防疫工作，守護大家的健康。

參與活動的學生接受媒體訪問時則說，在課堂上聽到醫護人員因為防疫而訂不到便當，同學們於是發起活動，想要藉由贈送金莎巧克力和卡片的舉動，為醫護人員打氣，鼓勵他們繼續堅持下去。

鹿港高中的學生前往彰濱秀傳醫院贈送巧克力，彰濱秀傳醫院行政副院長陳茂文及護理部主任謝嘉琪代表接受。

謝嘉琪說，醫護人員吃到巧克力，想到同學們的心意就甜在心頭；至於鹿基醫院行政處長馬潔儀、護理部主任粘沛琳也代表醫護人員收下同學們的巧克力，同時贈送醫院自製的手工香皂，提醒同學們勤洗手，大家一起為防疫而努力。（編輯：陳清芳）1090312

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報