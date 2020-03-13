桃園男違反檢疫規定被罰百萬 情緒不穩送醫

（中央社記者邱俊欽桃園13日電）桃園市1名20幾歲男子在居家檢疫期間，被查出4次外出趴趴走，被重罰100萬元，同時被送往檢疫所安置。今天清晨傳出，男子因為情緒不穩定被送醫治療。

桃園市政府衛生局今天指出，這名男子未依法配合居家檢疫措施，屢次外出趴趴走，4度被警察單位查獲，市府依法重罰新台幣100萬元罰鍰外，並強制安置於集中檢疫處所。

檢疫所人員表示，這名男子日前被送到檢疫所後，今天清晨出現疑似情緒波動狀況，而被送醫治療。

衛生局指出，男子於2月29日自中國廈門入境，居家檢疫解除日期為3月15日，但民政系統於3月2日通報失聯，協請警方協尋。

經民政、警政人員查訪後，發現這名男子分別於3月2日、3日、5日及10日曾外出購買食物。衛生局於12日開立裁處書，並經由衛生福利部疾病管制署北區管制中心協調後，移至集中檢疫所安置。

衛生局表示，這名20幾歲的男子違反居家檢疫規定，為區公所通報居家檢疫失聯對象，由警政單位協尋查獲擅離檢疫地點，並明顯不願意配合防疫，仍持續擅離居家檢疫處所。經警察局蒐證屬實並移案衛生局，依法處100萬元罰鍰。（編輯：戴光育）1090313