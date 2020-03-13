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黑琵築巢珍貴畫面 黑琵先生王徵吉功不可沒

最新更新：2020/03/13 18:31
人稱「黑琵先生」的生態攝影家王徵吉13日分享在台南鯤鯓拍攝黑面琵鷺築巢珍貴影片，傳達往返遷移的黑琵落地生根情況，展現重大保育成果。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥傳真　109年3月13日
人稱「黑琵先生」的生態攝影家王徵吉13日分享在台南鯤鯓拍攝黑面琵鷺築巢珍貴影片，傳達往返遷移的黑琵落地生根情況，展現重大保育成果。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥傳真　109年3月13日

（中央社記者張榮祥台南13日電）每年黑面琵鷺來台渡冬，吸引愛鳥人士關注，「黑琵先生」生態攝影家王徵吉今天分享在台南鯤鯓拍攝黑面琵鷺築巢珍貴影片，傳達往返遷移的黑琵落地生根情況，展現重大保育成果。

人稱「黑琵先生」的生態攝影家王徵吉，對黑琵保育功不可沒，他在1992年因為採訪而認識黑面琵鷺，一投入就是27個年頭。台南市長黃偉哲今天也陪王徵吉召開記者會，分享黑面琵鷺築巢珍貴影片，展現黑琵保育成果，更凸顯台南在營造候鳥友善環境的成績斐然。

今天發表的黑面琵鷺影片約4分鐘，內容包括10段黑琵築巢行為，十分珍貴。王徵吉表示，台南黑琵的保育成績，每年吸引許多攝影工作者慕名而來，在網路發達的現今，攝影工作者拍攝的黑琵寫真將廣為流傳，除向世界展現台南對生態保育的重視外，對於提升台南的觀光及經濟也有正面效益。

王徵吉提及韓國仁川安東工業區內的人工島上，已成功有黑面琵鷺居住，盼位於台江國家公園內黑面琵鷺生態保護區或許也能比照推行。黃偉哲回應，台南要不要設人工島，要如何設置、地點要選在哪，須和生態學家進一步探討研究，當然在不影響整個生態，又能夠吸引黑面琵鷺繁殖的前堤下，市府也希望能為黑琵營造一個適合繁殖的地方。

黃偉哲也讚賞王徵吉對黑面琵鷺保育及攝影工作的執著，因而讓世人見證黑琵談戀愛、築巢的生動畫面；黃偉哲表示，透過影片發表，證明台灣的自然環境足以吸引黑面琵鷺定居，使其有可能從候鳥進而成為在台灣繁殖的留鳥，另一方面也促使台灣正視黑面琵鷺的保育工作，增進對生態保育教育推廣的使命感。

黃偉哲說，台南是黑面琵鷺的度冬天堂，大北門一帶每年冬春之際都有大量的黑面琵鷺來訪，成為著名的生態景觀；台南市政府一定全力協助黑面琵鷺有更好的生活環境，希望營造雙贏的局面，用改變地貌最小、破壞環境最少方式，與大自然共存。（編輯：孫承武）1090313

生態攝影家王徵吉13日表示，台南黑面琵鷺保育成績亮眼，每年吸引許多攝影家慕名而來，在網路發達的現今，攝影工作者拍攝的黑琵寫真將廣為流傳，除向世界展現台南對生態保育的重視外，對提升台南觀光及經濟也有正面效益。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥傳真　109年3月13日
生態攝影家王徵吉13日表示，台南黑面琵鷺保育成績亮眼，每年吸引許多攝影家慕名而來，在網路發達的現今，攝影工作者拍攝的黑琵寫真將廣為流傳，除向世界展現台南對生態保育的重視外，對提升台南觀光及經濟也有正面效益。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥傳真　109年3月13日
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