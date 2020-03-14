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長程飛機如何防疫 陳時中：不上廁所可包尿布

最新更新：2020/03/14 16:57
武漢肺炎疫情延燒全球，搭長程飛機恐有感染風險，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中14日建議，機上防護要把摸得到的地方清潔消毒。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
武漢肺炎疫情延燒全球，搭長程飛機恐有感染風險，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中14日建議，機上防護要把摸得到的地方清潔消毒。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者吳欣紜、張茗喧台北14日電）武漢肺炎疫情延燒全球，搭長程飛機若沒做好防護恐有感染風險，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天建議，機上防護要把摸得到的地方清潔消毒，不想進廁所可包尿布。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，考量歐洲地區武漢肺炎疫情延燒，將歐洲27國及杜拜旅遊疫情建議提升至第三級警告，入境後須居家檢疫14天。陳時中說，目前評估每天從歐洲回來約1000多人，但這項措施宣布後可能會有更多人回來，確實聽到許多國人都表示回國意願。

有媒體詢問在飛機上的機組員及民眾應該有哪些防備措施。陳時中表示，坐飛機時要特別注意，一定要全程戴口罩，上機時也要把自己摸得到的地方清潔消毒。

陳時中也提到，長程飛機要完全不上廁所實在困難，但如果真的不想上廁所可以包個紙尿布，如果要進廁所就用肥皂把手洗乾淨。

陳時中日前曾在疫情指揮中心記者會提到，他認為，飛機上最危險的地方就是手摸得到的地方以及洗手間，如果是他搭機，凡是手摸到的地方都要擦乾淨，而洗手間之所以危險，主要是如廁後往往是洗完手才摸門把，容易被忽略。（編輯：張芷瑄）1090314

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