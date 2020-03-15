急診醫護打招呼新招 閃腰迴轉避接觸共同抗疫[影]

（中央社記者趙麗妍台中15日電）武漢肺炎防疫期間，醫護人員如何打招呼，童綜合醫院急診部主任魏智偉在臉書放一段影片，他和護理師接近時隔空揮手、閃腰迴轉避免接觸，透過影片他希望舒緩防疫時的緊繃情緒。

這段影片獲得廣大迴響，魏智偉今天透過院方表示，拍攝影片只是做心情上的抒發，防疫期間大家都很辛苦，近日來許多民眾的情緒很緊繃，希望透過影片能博君一笑，同時希望大家能繼續支持第一線的醫護，彼此互相體諒，放鬆心情一同防疫武漢肺炎。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，為防堵醫院成為疫情破口，各家醫院加嚴門禁，限制陪病、探病人數、時間，禁止過去14天有出國旅遊史的民眾入院，在餐廳餐桌上加裝隔板，避免飛沫噴濺，加強防疫措施，防疫視同作戰。

防疫期間，第一線醫護人員壓力倍增，童綜合醫院醫護日前自製餐桌隔板，推出隔離用餐，讓急診醫護人員在值班時可安穩吃飯，又達到防疫效果，魏智偉近來推出新的打招呼方式，並將影片放在個人臉書。

影片中，魏智偉和另一遠遠走來的護理師，2人先是隔空揮手打招呼，接近時雙方一個閃腰迴轉，避開肢體接觸保持距離；閃腰迴轉的情節，有人比喻如同電影駭客任務中，基努李維閃子彈的畫面，但聽到了背景配樂，也有人說彷如韓劇情節。

影片獲得許多人按讚、分享，有網友留言，「急診人的華麗轉身」，也有人說「果然，被醫生耽誤的國標舞者」，還有人說，「一直看好療癒喔」。影片吸引許多人按讚、分享，不少人為醫護人員加油打氣，直呼他們壓力真的太大了。（編輯：方沛清）1090315