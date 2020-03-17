台南消防捕蜂捉蛇走入歷史 農業局外包商處理

台南市政府消防局17日表示，在市長黃偉哲（前中）的支持下，完成了令全國消防人員稱羨的一項里程碑，消防局23日起不再執行捕蜂捉蛇工作，由農業局外包廠商24小時處理。（台南市消防局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 109年3月17日

（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市政府消防局自23日起不再執行捕蜂捉蛇工作，由農業局外包廠商24小時處理，捕蜂捉蛇成為消防人員的歷史名詞。

台南市政府消防局今天發布新聞稿表示，在市長黃偉哲的大力支持下，完成了令全國消防人員稱羨的一項里程碑，台南市是全國六都第二個將「捕蜂捉蛇勤務」實質回歸農業局的直轄市。第一個為新北市。

新聞稿表示，台南捕蜂捉蛇專責化，這是令全國消防人員羨慕不已的一項里程碑。未來捕蜂捉蛇的工作，自3月23日凌晨起由農業局外包廠商處理，此項工作將成為消防人員的歷史名詞。

台南市政府消防局指出，台南市每年捕蜂勤務量約3400件；捕蛇勤務量約4500件，23日凌晨起由農業局外包廠商24小時處理。未來市民若有捕蜂捉蛇需求，可撥打農業局提供捕蜂的專業電話（0968-059991），而捉蛇工作專業電話（0905-585980），或透過1999及119協助轉報農業局外包廠商。

為提供市民快速服務，台南市政府消防局表示，捕蜂委外廠商設置據點有3處，分別有專人服務，目前編組20位專業捕蜂人員提供服務，並要求通報後1小時內到場評估。捕蛇委外廠商設置據點7處，也有專人服務並有機動組及臨時編組等，以達30分鐘內快速服務為原則。

黃偉哲表示，捕蜂捉蛇勤務雖然回歸農業局，市府一定會在讓市民安全不打折的前提下，將「捕蜂捉蛇工作無縫接軌委由外包廠商處理」。捕蜂捉蛇專業分工除了大大減少消防人員的負擔，也使消防人員更有時間專注各項體技能訓練以面對嚴峻的災害現場，未來更加專注在火災預防、災害搶救及緊急救護的工作上。

對於捕蜂捉蛇工作回歸農業局，台南市政府農業局長謝耀清表示，這項工作期待能透過多個受理申請的管道，避免影響市民的權益。農業局將秉持解決市民問題的精神，持續為民眾服務，往後將與消防局密切合作，民眾不必煩惱遇到「蜂蛇」問題，只要一通電話即有人給予協助。（編輯：陳俊碩）1090317