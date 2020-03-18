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武漢肺炎不只與美共同防疫 台灣尋求歐日科技合作
首頁 / 生活

立委憂網路布建不足 NCC：偏鄉網路已完成9成

最新更新：2020/03/18 12:54

（中央社記者蘇思云台北18日電）疫情延燒，多位立委擔憂各校停課後如何進行遠距教學，及網路布建是否足夠。NCC今天表示，正朝鄉鄉有1G、村村有100M目標前進，目前偏鄉網路設備建置已完成9成。

立法院教育及文化委員會今天請科技部、行政院科技會報辦公室、國家通訊傳播委員會（NCC）、經濟部、國發會代表報告數位國家創新經濟發展方案，並備質詢。由於近期國內高中、大學都出現確診案例，多位立委擔憂各校停課後如何進行遠距教學，以及網路布建是否足夠。

民進黨立委范雲今天在立法院質詢時表示，全球已有73國面臨停課措施，美國包含哈佛大學、南加州大學都接連停課，台灣防疫是否超前部署，準備好遠距教學需要的網路設備。

國家通訊傳播委員會（NCC）技監鄭泉泙表示，NCC在偏鄉數位建設有前瞻基礎建設編列預算新台幣8億元，以時程來說，今年年底會達成85個偏鄉至少有1個點可以達1Gbps等級固網寬頻網路，全台偏鄉700多個村里都可以至少有一個點有100Mbps網路，目前已經完成9成，有需求可以請電信業者提前完工。

時代力量立委邱顯智今天在立院質詢時也提到，先前他去嘉義阿里山豐山村，該村從八八風災後就沒有電話線，只剩下無線網路，但收訊非常不好。他希望政府在拚覆蓋率之外，也要確保網路流量與品質。

NCC在「台灣科技政策擬定及科技預算分配之現況」專題報告指出，截至去年12月底，Gbps等級固網寬頻網路已經達到59個偏鄉，台灣86個偏鄉已有85個有Gbps等級寬頻網路，僅金門縣烏坵受限於地形，還無法達到1Gbps速度。

NCC指出，269個村里有100Mbps等級網路，並已拓展709村里的無線熱點頻寬和建置169村里的4G基地台，未來續朝「鄉鄉有1G、村村有100M」目標邁進。（編輯：黃國倫）1090318

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