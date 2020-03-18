移工居家檢疫 雇主須備計畫書提供檢疫處所

（中央社記者吳欣紜台北18日電）防疫新規定，移工入境後，必須先居家檢疫14天，勞動部表示，移工來台的生活照顧是雇主責任，雇主應提供移工檢疫處所，並提出居家檢疫計畫書，可委由仲介辦理，雇主支應費用。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）全球大流行，疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今天宣布對外籍人士限制入台，但不包括移工。指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，雇主須事先向勞動部申請許可，獲得許可的移工仍可來台，但入境後須居家檢疫14天。

勞動部強調，移工要居家檢疫，雇主必須提供檢疫處所，可提供單獨的房間，或讓同日同梯次入境者共同生活，不可與已在台工作移工混住，且應採取適當防護措施，像是佩戴口罩，並儘可能保持1公尺以上距離，以及提供飲食等基本生活物資或設備。

台灣的移工主要來自印尼、越南、泰國、菲律賓，為避免防疫破口，勞動部表示，雇主必須有能力提供居家檢疫場所才能引進移工。因此，雇主新申請移工尚未核准的案件，都要額外檢附「移工入境辦理居家檢疫計畫書」，以確保雇主有能力辦理居家檢疫。

如果是已經經過勞動部許可，但未檢附「移工入境辦理居家檢疫計畫書」的案件，移工向中華民國駐外館處申請入國簽證時，應由雇主向勞動部補行提報「移工入境辦理居家檢疫計畫書」。

根據「移工入境辦理居家檢疫計畫書」，雇主必須填妥包含移工工作類別、雇主名稱、聯絡電話、移工入國日期、移工居家檢疫的住宿點、機場至住宿地點交通的規劃等相關檢疫資訊。

勞動部表示，雇主可以委任仲介公司辦理居家檢疫，相關費用由雇主支應。（編輯：陳清芳）1090318