防疫作戰 電商與桃園市府提供居家生活資源

（中央社記者吳家豪台北23日電）武漢肺炎疫情延燒，為滿足居家隔離或檢疫民眾的消費需求，電商業者PChome網路家庭今天宣布攜手桃園市政府，整合旗下6大服務資源，推出「桃園市民安心休閒包」。

網家整合旗下PChome 24h購物、PChome 商店街、露天拍賣、Lingvist、Pi拍錢包、Readmoo讀墨電子書等6大服務，提供2萬組居家生活資源，包括折價券、宅配免運費等、電子書優惠碼等，期望藉由善盡關懷服務，落實企業社會責任。

網路家庭執行長蔡凱文說，配合政府政策，2月起居家隔離檢疫者外出受限，長期待在家中使得民眾消費行為轉移至虛擬通路，帶動居家清潔、日用快消品、即食食品等商品需求竄升，且連帶刺激影音串流平台、遊戲電玩等休閒娛樂類別需求高漲。

蔡凱文表示，為因應政策，並滿足居家隔離檢疫者的消費需求，網家集結6大服務平台，推動「陪你安心在家過生活」計畫，提供便利的購物資源，讓民眾在家也能補足物資、安心做好健康管理。

此外，電商業者創業家兄弟旗下生活市集分析站內消費大數據，發現「321秒購節」活動開跑至今，以日用清潔耗品、食品、家用電器為3大熱銷品類；受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，消費者湧現民生必需品採購潮，而活動期間優惠較多，也讓更多消費者購入較高單價的家電類商品。

生活市集也瞄準防疫宅商機，攜手台灣大哥大旗下影音串流平台myVideo推出社群互動抽獎活動，完成指定互動有機會抽中myVideo 7天豪華月租電子序號。（編輯：郭無患）1090323