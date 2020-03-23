菸害防制法修法將納加熱菸 專家憂開放害青少年

（中央社記者陳偉婷台北23日電）菸害防制法將重提修法，國健署長王英偉說，新版本將納入加熱菸。菸害防制專家郭斐然說，政府應全面禁止電子菸和加熱菸，不能入法後開放進口，應減少青少年接觸機會。

不少國際研究已顯示，電子菸等新興菸品對兒少影響甚大，政府雖在民國106年提出菸害防制法修正草案，加強管制電子菸，但加熱菸未被列入，且修法因立法院屆期不連續而壯志未酬，法案得重提。

近年來針對加熱菸的討論甚多，一派堅持應嚴格禁止、不得合法進口販售；但也有人認為，因加熱菸也是菸草產品，現行法規無法禁止，應以菸酒管理法的菸草產品納入管理並課稅。

衛生福利部國民健康署長王英偉日前在立法院社會福利及衛生環境委員會答復立委質詢時表示，新版的菸害防制法修法，將納入加熱菸討論。

王英偉接受中央社記者採訪時表示，新版菸害防制法修法草案將盡快於1個月內提出，會公告上網開放評論。社會對加熱菸有很多不同的意見，納入法案後，如果各界有討論，都可以提出再修正，希望最快下會期能將法案送到立法院。

台大醫院家庭醫學科主治醫師郭斐然表示，加熱菸不管是對成人、對青少年都有害。一份登載於菸草控制期刊的研究發現，在韓國開放加熱菸引進一年後，追蹤13至18歲的中學生，2.9%（男性4.4%，女性1.2%）曾經使用加熱菸，其中81.3%為三重使用者（加熱菸、電子菸、傳統菸品都使用）。

郭斐然指出，研究以多變項分析顯示，男性、年級較高、目前使用傳統菸品或電子菸、危險性酒精使用者，較容易使用加熱菸。雖然使用加熱菸或電子菸嘗試戒菸機會較高，但成功戒菸者中，加熱菸及電子菸使用者機會較低，尤其同時使用加熱菸及電子菸者成功機會最低。

研究結論指出，加熱菸進入南韓以後，短時間就吸引青少年使用，尤其是傳統菸品及電子菸使用者。使用新型菸品導致較低的戒菸率，應保護青少年遠離新型菸品。

郭斐然表示，韓國禁止販售任何菸品給青少年，包括電子菸及加熱菸，但事實顯示禁令未被遵守。如果台灣未來將開放加熱菸，就算明訂18歲以下者不得使用，青少年也仍舊會被吸引。加熱菸會助長尼古丁成癮，對心理、社會危害與傳統菸品並無不同。

郭斐然說，尼古丁成癮會剝削社會經濟，弱勢族群更是如此，開放加熱菸進口會讓世代都受到尼古丁危害，希望政府修訂菸害防制法時，應嚴格禁止開放加熱菸。（編輯：管中維）1090323