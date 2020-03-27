報導台灣隔離像監獄遭灌爆 BBC下架文稿

BBC報導，有一對英國情侶在台灣居家隔離檢疫，但抱怨檢疫中心像監獄，外交部26日表示報導內容不符事實，BBC目前將報導完全下架。花蓮縣衛生局公布居家檢疫場所房間內部畫面，一人一間約8坪大房間，提供床鋪、書桌、衣櫃及梳妝台等設備，強調並非如英國女子所說的「像監獄」。（花蓮縣衛生局提供）中央社記者張祈傳真 109年3月26日

（中央社記者戴雅真倫敦26日專電）BBC報導，有一對英國情侶在台灣居家隔離檢疫，但抱怨檢疫中心像監獄，引發台灣網友不滿，到BBC臉書稱報導不實。BBC先將這則貼文刪除，於文章補上外交部說法，但目前已將報導完全下架。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球大流行，中央流行疫情指揮中心日前發出公告，非本國籍人一律限制入境，所有入境者也必須居家檢疫14天，並回溯至3月5日至14日期間自歐洲入境的民眾。

有對英國情侶因此在台灣隔離，但女子的媽媽卻向BBC抱怨台灣的隔離環境太差，「像是在監獄」。英國廣播公司（BBC）昨天報導，28歲的道森（Natalie Dawson）與澳洲籍伴侶皮克斯利（Rohan Pixley）在度假途中停留台灣，卻被告知要隔離14天。

一對英國情侶在台灣居家隔離檢疫，女子的媽媽卻向BBC抱怨台灣的隔離環境太差，「像是在監獄」，只有基本食物可吃。花蓮縣衛生局26日公布隔離場所環境與餐點。上圖為供應的便當，下圖為無麩質餐點。（花蓮縣衛生局提供）中央社記者張祈傳真 109年3月26日

道森的母親魏佛（Jill Weaver）說，兩人被隔離、「監禁」，只有基本食物可吃，且房間很髒、沒熱水用，也沒地方洗衣服，盼能恢復自由。

外交部昨天對此表示，報導內容不符事實，對媒體未經查證即刊登負面不實內容、傷害台灣聲譽，外交部深表遺憾。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也表示，有查證相關事宜，確實有這樣的人在台灣，但絕對沒有虧待，如果還有其他需要協助的地方，可向外交單位提出需求，一定會協助。

BBC這則報導引發台灣網友憤怒，紛紛到轉載文章的BBC East Midlands臉書粉絲頁留言抗議。

網友指稱，兩人是因為沒錢才被安排免費居家隔離，而且情況根本不是道森所描述像是監獄，台灣政府絕對沒有虧待兩人。BBC在報導前沒有事先查證，有失媒體素養。

也有外國網友同樣替台灣抱不平，指台灣在這次疫情應變迅速，現在最想待的地方絕對是台灣。

這則報導在短短時間內引來眾多網友留言，並有上千名網友表達「憤怒」，臉書粉絲頁隨後將貼文刪除，並於報導文章當中加入外交部說法，以示平衡。

不過，就在幾小時後，BBC網站目前已經查不到修改後的新聞報導，文稿遭到下架。（編輯:陳惠珍）1090327

一名英國女子在台灣居家檢疫，抱怨環境如監獄。花蓮縣衛生局26日公布英國女子居住的隔離場所環境。（花蓮縣衛生局提供）中央社記者張祈傳真 109年3月26日