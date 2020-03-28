台灣世曦董事長 前立委施義芳接任

（中央社記者溫貴香台北28日電）交通部所屬的財團法人中華顧問工程司轉投資的台灣世曦工程顧問公司，將由具土木專業背景的前民進黨立委施義芳接任，預計4月9日正式上任。

施義芳出生彰化縣，現任台灣省土木技師公會理事長；曾任台灣營建仲裁協會理事長、中華民國土木技師公會理事長、第9屆民進黨工程專業不分區立委，針對公共建設，特別是前瞻基礎建設計畫、都更、危老屋加速重建等相關議題，相當投入與關注。

台灣世曦公司原董事長周禮良於2016年9月接任，日前任滿離職，由前施義芳接任。

施義芳今天受訪表示，預計4月9日上任台灣世曦工程顧問公司董事長，他感謝能在專業領域上發揮所才，除了機場跑道問題是他長期關心的議題，未來上任後，鎖定三大國人關注的重大工程案，盼加快腳步。

首先，他說，台灣最大機場桃園國際機場第三航廈（T3航站樓）主體工程數度流標，完工期延至2023年底，能否順利完工，各界高度關注。T3航站樓案牽涉到交通部、桃園機場與世曦等相關單位，他上任後，期盼與各單位好好溝通，解決問題，盡速發包。

他說，世界上很多國家的機場都T4、T5，台灣的T3案還在原地踏步，因此期盼協助政府將T3案趕快發包、完工。

其次，因應未來經濟成長所需，能源供應的穩定性各界關注。施義芳表示，其中，第三天然氣接收站正扮演舉足輕重角色，設址於桃園觀塘有利於北部供氣穩定；若無法如期建成，整體供氣系統風險將急遽攀升，衝擊民生及工業用戶需求。

他說，天然氣是總統蔡英文推動能源轉型非常重要的政策，第三座液化天然氣接收站要趕快完成。

第三，金門大橋興建工程案，施義芳說，金門大橋也是台灣世曦負責，工程進度已經70%，希望盡速完工。（編輯：郭萍英）1090328