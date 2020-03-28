譚德塞指控台灣網軍攻擊 陳時中：時間會給答案

WHO秘書長譚德塞在這次疫情中處理失當挨批，卻指控是「台灣網軍攻擊」。指揮中心指揮官陳時中（圖）說，政府根本沒空做這件事，相信時間一長，各界自有公斷。中央社記者謝佳璋攝 109年3月21日

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北28日電）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞在這次疫情中處理失當挨批，卻指控是「台灣網軍攻擊」。指揮中心指揮官陳時中說，政府根本沒空做這件事，相信時間一長，各界自有公斷。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球延燒，世界衛生組織秘書長譚德塞處理失當，造成全球感染慘況難以收拾，而對於外界的批評，譚德塞竟私下瞎扯是「台灣網軍攻擊」，更指控台灣想加入世衛組織「另有政治目的」。

陳時中今天下午在記者會中被問及此事時表示，政府部門沒做這件事，也不知道台灣其他人是否有時間做這件事。

陳時中認為，短時間任何批評都難以避免，但時間一長就會有公斷，未來只要回頭看疫情發展，世界衛生組織採取哪些行動，是否有應判斷、應作為而未判斷、未作為，都能清楚看出來，不用做口舌之爭，不急著褒貶在一時，相信最後自有公斷。（編輯：張芷瑄）1090328