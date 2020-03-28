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武漢肺炎疫情8/100

中研院台大因確診者足跡鬧矛盾 指揮中心將訂指引

最新更新：2020/03/28 15:13

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北28日電）中研院因無法公開確診者足跡，台大為自保，要求曾赴中研院教職員禁止到校，引發爭議。指揮中心指揮官陳時中今天表示，將訂定指引供依循，盼各界以合作取代對抗。

中研院日前出現確診案例後，台大向中研院要求索取確診者足跡，卻被告知衛福部疾管署不許公布相關資料，隨後台大即要求2週內曾到過中研院的教職員工生都要自主健康管理不要到校，避免出現防疫破口。指揮中心發言人莊人祥昨對此表示不以為然。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天在記者會中表示，相關訊息他昨天看了新聞才知道，事後台大發聲明他也沒參與，就他來看，由於台大和中研院交流很密切，人員來往也很密切，但因台大的窗口沒有得到足夠資訊，所以決定暫停交流，對3萬多師生會比較安全，其實是認知跟溝通上的落差。

陳時中表示，目前國內武漢肺炎個案愈來愈多，為了避免機關間不必要的誤解，認為公布足跡對於往來密切的單位控制疾病有所幫助，指揮中心有職責訂定相關指引供各界遵循。

陳時中說，根據目前看來，出現確診者的單位自己跳出來說明，對疫情並沒有幫助，他認為自主揭露只要不涉及個資，他都不反對，盼訂定指引後可讓各機關以合作取代對抗。（編輯：張芷瑄）1090328

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