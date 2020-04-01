量販業者防疫升級 祭社交距離可拋式手套

（中央社記者蔡芃敏台北1日電）量販業者表示，將配合政府政策，提醒顧客保持社交安全間距，顧客休息區將減少餐桌並間隔1.5公尺，加強消毒餐桌、手推車等，另外，也有業者在生鮮區提供一次性手套。

武漢肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今天宣布「社交距離注意事項」，明訂室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺距離，若雙方正確佩戴口罩，則可豁免社交距離，初步採柔性勸說。

家樂福上週已在收銀區設置標示，藉此拉長顧客距離，除此之外，家樂福說，「顧客休息區」將減少用餐桌，並間隔1.5公尺，連接式座位每1.5公尺將標示間隔界線，美食街客食區也會每小時消毒桌椅與環境，若遇消費高峰時段，將機動性清潔消毒。

家樂福也在生鮮區提供一次性衛生手套，供民眾選購蔬果使用，同時將加強手推車、冷凍冷藏櫃、熟食櫃門把、窗面等消毒，避免間接感染。

愛買今天表示，配合政府防疫宣導，已陸續於賣場內設置社交距離標示，估計2日中午前全台分店完成張貼。

愛買說，將提醒民眾保持安全社交距離1.5公尺以上，排隊時依照地面標示等候。若未能保持社交距離，會請民眾戴上口罩並避免接觸，賣場內也會加強廣播宣導。（編輯：楊玫寧）1090401