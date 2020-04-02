外送宅經濟發燒 Uber Eats開千萬張發票中千萬獎

（中央社記者吳佳蓉台北2日電）境外電商今年起全面開立發票，外送宅經濟商機不可小覷，光Uber Eats單家1、2月就開出1120萬張雲端發票，數量直逼兩大手機線上平台，新一期發票開獎，也各開出1個1000萬元特別獎及百萬專屬獎。

境外電商全面開立雲端發票規定於今年初上路，單期發票量大增4690多萬張，反映在中獎名單上，合計Uber Eats、Uber、兩大手機線上平台APP STORE及Google Play、Foodpanda等5個大型境外電商，今年1、2月期共開出2個特別獎（1000萬元）及6個雲端發票專屬百萬元獎。

財政部統計，境外電商中，開出發票數量冠、亞軍分別為Google Play及APP STORE，1、2月各開出1490萬及1450萬張雲端發票，新一期發票開獎，有1張1000萬元特別獎中獎發票是由Google Play開出，花新台幣1690元購買應用程式而中獎。

APP STORE部分則開出3張雲端發票專屬百萬元獎，其中有2張中獎發票，消費品項皆為30元的數位儲存費用，1張則是花203元購買2個應用程式。

值得注意的是，外送平台Uber Eats光1、2月單期發票量，就高達1120萬張，僅次於兩大手機線上平台，反映外送宅經濟在台灣蓬勃發展，隨武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情持續，3、4月發票量可能攀上新高。

1、2月期發票開獎，Uber Eats用戶共拿走1個1000萬元特別獎及1個百萬專屬獎，特別獎中獎發票消費金額為225元，百萬專屬獎消費金額為520元，均含餐費及外送費用；此外，Uber Eats競爭對手Foodpanda，本期也開出1個百萬專屬獎，為30元外送費發票。

叫車平台Uber，1、2月總共開出303萬張發票，位居境外電商的第4名，本期也開出1張百萬專屬獎中獎發票，車資金額為319元。

財政部表示，境外電商雲端發票，原則上以民眾當初申請會員時所使用的電子信箱作為發票載具，如果中獎，財政部會寄中獎通知到此信箱；官方「統一發票兌獎」APP也提供跨境電商電子郵件載具歸戶服務，民眾只要輸入註冊的電子信箱，未來發票就會自動存進APP中，也能使用線上領獎功能。（編輯：張均懋）1090402