武漢肺炎／奧捷團確診增至6人 另2名團員無症狀卻肺浸潤

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北3日電）指揮中心今天宣布奧捷團群聚再增1例，個案是昨天確診案338的妻子，同團17人已有6人染疫，調查其他團員發現有2人明明沒症狀，但一檢查竟肺部浸潤，其餘團員立即補採檢。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中宣布新增9例確診病例，7例境外移入、2例本土感染，其中1例是與丈夫（案338）同遊奧捷的妻子（案341），奧捷團確診者也增至6人。

指揮中心發言人莊人祥表示，案341居家隔離期間曾出現輕微腹瀉，原誤以為是吃壞東西腹瀉而不以為意，3月30日陪丈夫到心臟科回診時，醫師詢問兩人旅遊史以及接觸者群聚狀況，研判兩人都要採檢，夫妻倆這2天相繼確診。

莊人祥說，該奧捷團共有17名團員，至今已有6人染疫，其中2人住進加護病房、1人死亡，防疫人員昨天緊急聯絡其餘11名團員，發現有2人自稱沒有症狀，一到醫院檢查竟發現肺浸潤，恐感染已久，緊急住院採檢及治療；其餘9名團員立即補採檢。

陳時中也強調，近期出現多起旅遊團群聚，對於群聚疫情嚴重者會擴大篩檢、延長追蹤時間，也會照X光等。有別SARS可以發燒作為是否具有傳染力的依據，武漢肺炎初期確診者都沒有出現味覺、嗅覺喪失或腹瀉的狀況，直到近期比例愈來愈高，目前專家正在研議將味覺、嗅覺喪失以及腹瀉都納入疑似症狀。

除了奧捷團，3月底相繼抵台的2架湖北類包機的367人當中，也有3人發燒送醫，莊人祥說，其中一人目前已退燒，正在進行二採；另一名4歲兒童昨天發燒，陪同就醫的母親也發燒，採檢結果尚未出爐。（編輯：張芷瑄）1090403