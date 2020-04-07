抗武漢肺炎 印度總理部長國會議員減薪30%

（中央社記者康世人新德里6日專電）印度總理莫迪今天召開內閣會議，決定他和內閣部長及所有國會議員從4月1日起的未來一年減薪30%，以因應武漢肺炎重創印度經濟的漫長復甦道路。

但對印度是否會在全國封鎖21天到期後結束封鎖，與會的部長會後沒有給出明確答案，僅說政府會根據國家利益做出決定，並在適當時機宣布。

據悉，由於印度的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全國封鎖後仍倍數成長，不斷升溫，一些內閣官員和專家主張應延長全國封鎖期，但也有一派主張，只有疫情傳播的熱點延長封鎖，但其他地區則結束封鎖。

印度政府的聲明說，在莫迪召開內閣會議後，決定總理、內閣部長和國會議員從4月1日開始的1年將減薪30%，減薪包含薪資、津貼和退休金。

印度資訊與廣播部長賈瓦德卡（Prakash Javadekar）告訴News 18等印度媒體，總理、部長和國會議員的減薪將捐給印度基金（Fund of India），以用於對抗武漢肺炎。

此外，內閣會議也決定暫停國會議員地方發展計畫（Members of Parliament Local Area Development Scheme，MPLADS）兩年，暫停這項計畫所留存下來的資金，將用於印度應付因武漢肺炎所帶來的挑戰。

在上述政策宣布不久後，國大黨領袖沙魯爾（Shashi Tharoor）推文說，政府已動用MPLADS資金去採購醫護人員的個人防護設備及快速檢驗試劑組。

不過，由於這項計畫牽涉到國會議員可以有資金經營、回饋選區，遭到一些國會議員，尤其是反對黨議員的反對，指他們已把MPLDS資金用於選區。

此外，印度政府表示，今天收到向中國採購的17萬套個人防護工作服。政府準備將向各醫院發送19萬套個人防護工作服；政府迄今已安排及提供29.4萬套個人防護工作服。

根據印度衛生與家庭福利部的統計，截至晚間6時30分，印度累計武漢肺炎確診病例達4067例，其中有109人死亡291人痊癒，疫情持續升溫。（編輯：張佑之）1090406