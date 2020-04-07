抗疫用水需求增加 水利署上半年供水有信心

（中央社記者蔡芃敏台北7日電）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，民眾勤加洗手抗疫，經濟部表示，3月用水需求較去年同期每天平均增加30萬噸，各主要水庫仍有安全存量，評估上半年用水應可無虞。

經濟部水利署今天召開記者會，經濟部水利署長賴建信表示，根據統計，今年3月平均日用水量為1143萬噸，相較去年3月的1113萬噸，用水需求增加30萬噸，成長2.7%；低於原先估計每天將多用48萬噸水。

賴建信說，3月整體用水增加，水利署透過區域調度、總量管制、平常減壓供水、加強灌溉管理等措施調節，防疫用水「沒問題」。各主要水庫目前仍有安全存量，只要沒有發生極端狀況，評估上半年用水應可無虞。

根據水利署官網，僅有台南市、 高雄市亮起水情稍緊綠燈，其他地區均為正常供水藍燈；水庫部分，北部翡翠水庫蓄水量達78%，石門水庫、寶山第二水庫也超過4成，中南部鯉魚潭水庫、日月潭水庫、阿公店水庫、曾文水庫與烏山頭水庫等蓄水率約在20%至79%間。

賴建信說明，這幾天降雨提升水庫蓄水量，北部主要水庫蓄水率緩慢回升。

此外，5月將進入汛期，水利署超前部署，已整備大型移動式抽水機1525台、防水擋板9207公尺，移動式抽水機將採提前預布及聯合調度，並搭配防水擋板，可有效降低淹水危害及提升復原速度，水利署排定將在5到6月檢查各地抽水站、滯洪池及各項水利設施。（編輯：林興盟）1090407