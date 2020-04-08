NCC修法通過 電信消費爭議將有專責機構負責

（中央社記者蘇思云台北8日電）NCC今天通過草案，將強制要求電信業者共同成立電信消費爭議處理機構。未來，消費者如果跟電信業者發生消費糾紛，都可以尋求協助。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天通過「電信消費爭議處理機構設立與監督管理辦法」草案，希望可以迅速幫民眾處理電信消費爭議。

NCC主任秘書蕭祈宏表示，電信管理法已經在2019年6月26日公布，依據電信管理法第20條規定，考量各電信服務類型、電信事業營業總額與客訴數量等因素後，認定特定電信事業共同成立電信消費爭議處理機構，維護用戶權益。

蕭祈宏指出，如果是跟電信服務有關的消費爭議，目前由NCC直接受理，再請電信業者依消費者保護法第43條規定，於接獲申訴日起15日之內處理。未來民眾如果發生電信消費爭議，就改由授權設立的專責機構接受申訴與調處，可以透過快速、非訴訟的方式解決爭議。

NCC強調，草案將會對外預告30天，並廣蒐各界意見。未來消費爭議會由專責機構處理，但NCC也會隨時觀測，在重大消費爭議或有緊急必要時介入處理，以迅速處理電信消費爭議。（編輯：楊凱翔）1090408