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NCC通過遠傳5G資通安全維護計畫

最新更新：2020/04/08 18:11

（中央社記者蘇思云台北8日電）繼上週中華電信之後，NCC今天也通過遠傳5G資通安全維護計畫，遠傳有望成為第2家獲得5G籌設許可的業者。NCC要求後續應持續進行安全風險評估，滾動修正計畫內容。

各家電信業者積極推動5G開台進度，根據審核流程，電信業者獲得國家通訊傳播委員會（NCC）許可通過事業計畫書與資通安全計畫後，才能籌備5G網路建設。

NCC先前已通過中華電信、台灣大哥大與遠傳所提出的變更「行動寬頻業務事業計畫書」申請，遠傳則是第2家獲得資通安全維護計畫通過的5G得標業者。

NCC主任秘書蕭祈宏今天在例行記者會表示，委員會是以附負擔核准遠傳「行動寬頻業務資通安全維護計畫」，遠傳所提資通安全維護計畫於涉及行動寬頻業務管理規則第40條第5項各款事項之內容，在初審階段經過多次補正後審查通過。

蕭祈宏提到，附負擔的部分，要求遠傳因應5G行動通訊技術發展與外在環境變化，辦理5G資通安全風險評估，並擬定對應的控制措施及建置相關偵測防護設備，持續修正相關內容。

NCC相關文件指出，「第五代行動通信系統資通安全維護計畫」，內容應具體載明17項資通安全維護義務要求，業者必須陳述清楚設置5G系統的資通安全防護政策、目標、範圍、措施等之時程、人力與資源配置、流程管理、風險評估及設置等事項，以確保資通安全及消費者權益。（編輯：鄭雪文）1090408

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