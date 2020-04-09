酒店舞廳配合停業消毒 業者盼中央提配套度難關

（中央社9日綜合報導）全台酒店、舞廳即日起暫停營業，多家酒店業者均表示，願配合中央政策停業，維護消費者與員工健康，但希望政府提出配套措施，並縮短停業時間，停業期間將進行場所全面大消毒。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今天下午在記者會宣布，為維護民眾健康，自即日起，酒店和舞廳全面暫停營業。

消息一出，酒店業者、經紀人及旗下小姐奔走相告，台南一名正在睡覺的酒店經紀人獲知後驚醒，她表示，以後真的要等著「吃土了」。有業者認為，若要求酒店、舞廳停業，夜店、酒吧也是人潮聚集地點，為何不一併要求暫時停業，希望政策可一致。

台中多家酒店業者上月才配合市府自主停業，日前剛復業，現又面對中央禁令，業者指出，上班的小姐都背負經濟壓力，為了防疫會配合政府政策，但希望可縮短停業時間，降低員工生計影響。

有酒店業者憂心，中央下令停業，但禁令若只有14天還沒問題，如果超過2個月，流動準備金全燒光，一切都完了。

隱匿旅遊史的台商1月曾到高雄金芭黎舞廳消費，致使後來舞廳停業數天全面清潔及消毒。金芭黎舞廳總務「阿德」指出，公司已決定即日起配合及遵照政策暫停營業，旗下娛樂事業也跟進，並讓員工下班。公司會待中央流行疫情指揮中心核准後再復業。

有酒店業者表示，雖然營業場所公告有天天清潔和消毒，但業績仍然拉不起來，且還要加上水電等營業開銷，因此公司也利用暫停營業期間，讓員工休假及清潔和消毒。（編輯：洪學廣）1090409