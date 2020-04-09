更多編輯台推薦新聞：
北極臭氧層出現空前破洞 與疫情導致空汙少無關
科技

北極臭氧層出現空前破洞 與疫情導致空汙少無關

疫情持續多久 比爾蓋茲預測2021秋季結束
國際

疫情持續多久 比爾蓋茲預測2021秋季結束

人類破壞野生動物棲地 大流行疫情將愈來愈常見
國際

人類破壞野生動物棲地 大流行疫情將愈來愈常見

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價
兩岸

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

酒店舞廳停止營業 新北要求KTV管控人潮

最新更新：2020/04/09 19:08

（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市府今天表示，會配合中央要求酒店與舞廳即日起暫停營業規定，另對KTV等封閉型營業場所，加強稽查並督促業者掌控人潮。市府盼望中央對有群聚之虞場所，有統一的規範。

中央流行疫情指揮中心今天宣布酒店及舞廳停止營業，台中市進一步宣布，中市將針對其餘包括KTV、酒吧等八大特種行業採消費實名制。

新北市府發言人蔣志薇傍晚表示，新北市府會配合中央規定酒店與舞廳停止營業，不過，她說，武漢肺炎（COVID-19，新冠狀病毒疾病）是一種社交病毒，新北市除提供民生物資的營業場所加強防疫，針對公有封閉型場館已暫停營業1個月。

蔣志薇表示，新北市府也針對KTV等封閉型場所，嚴格要求業者管控人潮、保持社交距離。他說，市長侯友宜之前也說過，如果KTV業者不配合管控人潮，出現確診案例，那生意也不用做了。

蔣志薇說，建議中央對於可能造成群聚感染的封閉型民間營業場所，必須有統一的規範，而非只是針對特定場所。

市府經濟發展局長何怡明表示，目前針對KTV等封閉型的營業場所，暫時不會特別要求業者採取實名制消費，但會持續請業者自主管理，管控人潮，市府也會不定時稽查。

至於開放式的市場與攤商，新北市府衛生局今天表示，8日下午實地查核219家攤商、市場與夜市，其中2家業者未配戴口罩，經輔導後也都立即戴上，呼籲食品業者與消費者都應配合戴口罩，保護自己及他人。（編輯：方沛清）1090409

延伸閱讀
北市晚間稽查酒店舞廳 違者開罰

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報