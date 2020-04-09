酒店舞廳停止營業 新北要求KTV管控人潮

（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市府今天表示，會配合中央要求酒店與舞廳即日起暫停營業規定，另對KTV等封閉型營業場所，加強稽查並督促業者掌控人潮。市府盼望中央對有群聚之虞場所，有統一的規範。

中央流行疫情指揮中心今天宣布酒店及舞廳停止營業，台中市進一步宣布，中市將針對其餘包括KTV、酒吧等八大特種行業採消費實名制。

新北市府發言人蔣志薇傍晚表示，新北市府會配合中央規定酒店與舞廳停止營業，不過，她說，武漢肺炎（COVID-19，新冠狀病毒疾病）是一種社交病毒，新北市除提供民生物資的營業場所加強防疫，針對公有封閉型場館已暫停營業1個月。

蔣志薇表示，新北市府也針對KTV等封閉型場所，嚴格要求業者管控人潮、保持社交距離。他說，市長侯友宜之前也說過，如果KTV業者不配合管控人潮，出現確診案例，那生意也不用做了。

蔣志薇說，建議中央對於可能造成群聚感染的封閉型民間營業場所，必須有統一的規範，而非只是針對特定場所。

市府經濟發展局長何怡明表示，目前針對KTV等封閉型的營業場所，暫時不會特別要求業者採取實名制消費，但會持續請業者自主管理，管控人潮，市府也會不定時稽查。

至於開放式的市場與攤商，新北市府衛生局今天表示，8日下午實地查核219家攤商、市場與夜市，其中2家業者未配戴口罩，經輔導後也都立即戴上，呼籲食品業者與消費者都應配合戴口罩，保護自己及他人。（編輯：方沛清）1090409