酒店舞廳停業公關恐地下化 北市：以查獲為準

（中央社記者陳怡璇台北10日電）配合中央防疫，酒店舞廳全面停業。台北市昨天聯合稽查，69間停業、5間轉型，至於原從業公關可能轉至地下化經營，副市長黃珊珊表示，以查獲為準，北市對八大行業管理很嚴謹。

台北市副市長黃珊珊今天在台北市流行疫情指揮中心會議結束後接受媒體提問。北市府昨天因應中央指示酒店舞廳全面停業，晚間至中山區酒店稽查，已停業69間、實際經營業態已不屬該行業者5間。

被問及是否會對八大行業提出紓困，黃珊珊表示，這需要中央處理。而酒店舞廳等公關若淪為地下化經營，黃珊珊表示，重點在於加強稽查管理，以查獲為準，北市對八大行業的管理很積極嚴謹。

媒體提問北市是否會自己發消費券或振興券，黃珊珊表示，現階段先做好防疫，等疫情緩解再慢慢刺激買氣，以免跟現在的防疫作為衝突。

北市府為挽救經濟提出9大短期紓困方案，包含減租降稅等，此外跟外送業者Uber Eats、Foodpanda也開過會，原先是希望調降餐廳業者的上架費，不過現在研擬跟商圈媒合，透過互惠的方式減輕業者負擔。

媒體提問對於1歲以下嬰兒戴口罩搭捷運有困難，黃珊珊表示，的確接到很多家長反映，北市府已在跟中央的視訊會議上提過，中央允研議。（編輯：李錫璋）1090410