花蓮多家醫院實施梅花座 膠帶及告示單做間隔

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，花蓮門諾醫院候診區、休息區及領藥區全面實施梅花座，間隔一個座位貼上「請勿登座」提醒標語。（花蓮門諾醫院提供）中央社記者張祈傳真 109年4月10日

（中央社記者張祈花蓮縣10日電）疫情持續，花蓮門諾、衛福部花蓮醫院實施候診區梅花座，座位貼上「請勿登座」告示單，三人座長椅則用膠帶封出間隔區，提醒民眾保持適度距離；慈濟醫院則加強入院源頭管制。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，各大醫院謹慎面對防疫工作，除進入醫院需量體溫、調查出國旅遊史外，因應「社交距離」室內保持1.5公尺規定，最近候診區座位也做了調整。

衛福部花蓮醫院6日起，院內等候座位區實施梅花座，獨立座椅會間隔出一個座位，貼上紅色膠帶強制區隔，至於三人座的長椅，院方用膠帶纏繞出禁坐位子，一個長椅只能坐一人。

花蓮門諾醫院也從昨天起實施候診區全面梅花座。在候診區、休息區及領藥區等間隔，間隔一格座位貼上「請勿登座」的提醒標語。院方表示，試辦第一天民眾配合度高，若出現排隊人潮，也會即時提醒民眾保持適當距離。

花蓮慈濟醫院則透過加強門口分流，有接觸史、發燒等較高風險的民眾，都會直接引導到疾病診，與一般門診分開，候診座位目前還沒間隔調整，院內每週固定3次防疫會議，座位調整已有單位提出，仍在討論合適的調整方式。（編輯：孫承武）1090410

衛生福利部花蓮醫院6日起全院候診區實施梅花座，座椅貼上紅色膠帶強制區隔，以膠帶標示出禁坐位置。（衛福部花蓮醫院提供）中央社記者張祈傳真 109年4月10日