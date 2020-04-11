行動超市前進偏鄉 居民採買不再路迢迢

（中央社記者蔡芃敏台北11日電）偏鄉地區購買民生物資不易，超市、量販業者推出行動超市。業者表示，行動超市與店內同價，偏鄉地區民眾不必再開車到市區採買，也能享受平價消費，且物流成本均自行吸收。

都市地區隨處可見超商、超市以及賣場，民眾購物便利，不過，偏鄉地區人口少、地處偏遠，鮮少有店家進駐。對此，超市與量販業者推出行動超市。

全聯「行動超市車」4月正式上路，提供各種民生物資商品，從泡麵、衛生紙、尿布、生鮮蔬果到冷凍食品等，全聯表示，去年開始規劃，期盼偏鄉地區消費者也能享有平價消費，行動超市商品價格與一般門市一樣，物流成本也都是由全聯自行吸收，不以營利為目的，希望能服務偏鄉民眾。

全聯表示，在嘉義與花蓮各有一台車已啟動試營運，行駛動線與商品會隨著民眾需求調整。另外，因應有重大災害發生時，行動超市還可支援物資，並提供救災人員熱食、熱飲。

家樂福的行動超市也是店內價，家樂福指出，許多線上購物訂單來自山區，更收到許多鄉鎮區公所與里長邀約。因此，家樂福走出賣場，以行動超市為偏鄉民眾提供服務。部分門市更採取線上預購，民眾可以先在LINE群組下單，行動超市抵達後再取貨。

駛進偏鄉長路漫漫，家樂福表示，最長路程來回甚至長達4小時，每趟物流成本至少花費上萬元，不過，均自行吸收，未來也會新增公益服務。

靜浦社區位在花蓮縣豐濱鄉最南端，社區發展協會理事長何俊雄指出，部落開車到市區賣場採購大約要耗時1.5個小時，雖然有農會、雜貨店，但是民生物資、生鮮食品品項有限，偶爾會有菜販開著貨車來到部落，但是頻率、品質不一。

何俊雄說，靜浦社區人口多以長者為主，年齡介於60歲至80歲，有些長輩還可以坐公車到鄉里農會購物，但行動不便者只能就近在雜貨店購買。全聯去年與部落聯繫，並規劃行動超市，讓部落居民可以就近購買鮮奶、生鮮、成人尿布、衛生用品等民生必需品。行動超市昨天第二度來到部落，居民認為新鮮感十足，購物也方便許多。（編輯：鄭雪文）1090411