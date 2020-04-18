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紐約武漢肺炎增540死 州長：疫情似已過高峰
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竹市十八尖山假日人流疏導 維持3千人內入山

最新更新：2020/04/18 14:46
因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，新竹市政府18日起試行十八尖山假日人流疏導措施，若入山人數超過3000人，將暫緩入山並進行流量管制。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　109年4月18日
因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，新竹市政府18日起試行十八尖山假日人流疏導措施，若入山人數超過3000人，將暫緩入山並進行流量管制。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　109年4月18日

（中央社記者魯鋼駿新竹市18日電）因應武漢肺炎疫情，新竹市政府今天起開始試行十八尖山假日人流疏導措施，除博愛街與寶山路入口外，封閉其他7處入口，以便控制入山人數，實施首日狀況良好。

新竹市政府城市行銷處長顏章聖受訪表示，今天上午7時啟動十八尖山假日人流管制措施時，市府人員一早就到場，並有員警機動巡察，讓入山人數維持在3000人內，實施狀況良好。

顏章聖說，上午也針對十八尖山的外環變葉木步道，機動調整為「只出不進」的管制措施，會持續聽取民眾意見，在防疫為主的情形下，調整管制方式，讓民眾有一個安心與健康的休憩環境。

新竹市長林智堅透過新聞稿表示，十八尖山為新竹市重要休憩景點，為防止潛在傳染鏈威脅國內防疫安全，今天起實施假日人流疏導措施，主要是降低群聚造成傳染之風險，期讓疫情及早結束。

竹市府城銷處提供新聞資料表示，今天起的假日，十八尖山除博愛街與寶山路入口外，將封閉往高峰植物園、培英國中、自由車場等7處小徑入口，以便確認入山人數。

城銷處指出，入山人數超過3000人後，將會開始宣導暫緩入山，並進行人流疏導，希望市民配合，另呼籲上山能作好運動不交談與保持戶外社交距離1公尺， 一起做好武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫工作。（編輯：李錫璋）1090418

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