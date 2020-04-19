敦睦艦隊染疫男曾踏足台南新天地 20日封館消毒

台南市政府19日公布敦睦艦隊確診個案中，其中一例是住在歸仁區的男子，曾到新光三越台南新天地逛街吃飯。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南市政府今天晚上公布敦睦艦隊確診個案中，有1例是住在歸仁區的男子，且曾於16日到新光三越台南新天地逛街吃飯。除市府展開消毒作業，台南新天地明天也封館一天消毒。

台南市政府衛生局晚上發布新聞稿指出，中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增的22例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例中，有21例為磐石軍艦實習生及軍人；其中1人為住在歸仁區的30多歲男性。

衛生局指出，個案於14日下軍艦後，曾到軍營附近的全家超商買東西；15日離開軍艦，並從左營搭計程車回到台南居所後，就沒有再出門，當晚開始有一些倦怠感。15日未出門，餐點由家人準備。16日下午則與一名友人到新光三越台南新天地吃飯逛街。

衛生局進一步表示，個案當天約下午4時抵達台南新天地，隨後從B1搭電梯至6樓，先到翰林茶館購買飲料，再到麥當勞點餐後，進入公共客席區用餐。約下午6時離開，搭A區手扶梯至5樓逛一圈，並未入櫃購物，再搭手扶梯從西門路大門口離開。

衛生局也提到，個案16日自行開車外出，全程有戴口罩，回家後就沒有再出門。17日則在家中未出門，18日上午9時接獲部隊通知後，中午至台南公園指定地點集合，晚上6時搭上巴士前往檢疫所。但候車期間曾到公園路轉運站的全家便利商店買飲料。

衛生局強調，疫調已匡列3人通知居家隔離。個案住家也依照衛生所人員指導消毒。新光三越台南新天地為配合防疫，今晚9時後全館便只出不進，明天全館則休館1天全面大消毒。市府並要求員工進行自主管理，回報是否有不適情況。另外，環保局也已派員前往個案到過的便利商店消毒。

台南市長黃偉哲提醒，在這些時間及地點有交會的市民，應落實自主健康管理，注意手部衛生與咳嗽禮節。如有發燒、咳嗽等疑似症狀，請撥打疾病管制署防疫專線1922，或台南市衛生局防疫專線2880180諮詢，並依指示就醫。（編輯：洪學廣）1090419