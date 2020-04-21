登紐時募資團隊捐521萬防疫 指揮中心感謝

（中央社記者陳偉婷台北21日電）刊登紐時全版廣告募資團隊將募款部分所得新台幣521萬2243元捐給衛生福利部疾病管制署，用於防治疫情；疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，已收到款項，感謝民眾捐款。

「刊登紐約時報全版廣告：台灣人寫給世界的一封信」募資活動，是由設計師聶永真、YouTuber阿滴、沃草共同創辦人林祖儀等人在募資平台發起。

林祖儀20日晚間在臉書貼文指出，2萬6980名公民集資行動，捐521萬元支持疾管署進行嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作。

他在募資平台表示，紐約時報全版廣告實際支出345萬72元。剩餘資金1627萬9329元，按照14日公布的贊助者投票結果，31.97%將捐助國內醫療器材或資源；22.20%將捐助國外醫療器材或資源。合計將有過半的款項直接捐助並協助國內外的防疫行動。餘款45.82%將用於數位廣告宣傳Taiwan can help。

林祖儀說，計算金額後，將521萬2243元捐款給疾管署，目前國內醫療資源的分配由指揮中心統籌，比起募資團隊自行評估捐贈方向，疾管署處理國內疫情款項的分配與運用，在資訊掌握與決策上都更加充分。已於20日完成捐款。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥上午受訪表示，謝謝民眾的熱心參與及捐款，指揮中心會善用這些捐款於疫情防治。（編輯：張雅淨）1090421