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校友掏腰包 台南一中設英文進步獎學金

最新更新：2020/04/21 12:06
台南一中校友會獎學基金會董事長吳榮彬（右1）有感於自己在高中階段求學時南部教育資源落差大，英文總是學不好，因此自掏腰包設立英文進步獎學金，鼓勵學弟妹努力學英文。（台南一中提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　109年4月21日
台南一中校友會獎學基金會董事長吳榮彬（右1）有感於自己在高中階段求學時南部教育資源落差大，英文總是學不好，因此自掏腰包設立英文進步獎學金，鼓勵學弟妹努力學英文。（台南一中提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　109年4月21日

（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南一中校友會獎學基金會每年提供在校生獎學金，基金會董事長吳榮彬有感於來自鄉村的學生英文學習資源較差，特別設立英文進步獎學金，希望鼓勵學弟妹學好英文。

台南一中校友會獎學基金會今天在台南一中頒發108學年度第2學期獎學金，共有85名學生獲獎。經濟不利獎學金每人新台幣1萬5000元，成績優秀與英文進步獎學金每人5000元。

台南一中校長廖財固表示，校友會成立近50年來，除捐贈母校各項經費，每年頒發兩次在校生獎學金也行之多年，金額超過100萬元。除了鼓勵優秀學生外，也特別關心經濟不利的在校生。去年就有一名接受獎學金的弱勢學生考上醫學系，特別寫卡片感謝基金會學長們的長期資助。

廖財固表示，校友會獎學金基金會董事長吳榮彬有感於自己在高中階段求學時，南部教育資源落差大，英文總是學不好。大學畢業後發現商場上英文交流的重要性，後來辛苦努力自學，因此希望學弟妹們能在學校時就把英文學好。

廖財固說，出身關廟區的吳榮彬曾說，當年如果英文考得好，說不定就考上台大醫科了。因此自掏腰包提供英文進步獎學金，每學期有15個名額，由各班教師推薦，學期英文成績進步最多者獲獎。可惜吳榮彬今天因病無法出席鼓勵獲獎的學弟妹。

他說，與其他明星高中相較，台南一中學生的數理能力突出，但國文與英文有時比較吃虧。希望以獎學金實質鼓勵，加強學生學習的動力。（編輯：李錫璋）1090421

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