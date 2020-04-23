防疫專車補助 交通部：時間不會拖太久

（中央社記者劉冠廷台北23日電）面對有不少防疫計程車司機稱補助款一直下不來，交通部政務次長王國材今天說，現在都沒有問題，針對有協助防疫專車的司機，會先付50%的補助，所有程序也都要求最快，不會拖太久時間。

國民黨立委魯明哲日前召開記者會，桃園國際機場公司配合交通部推出防疫車隊分為3類，包括防疫計程車、防疫租賃車、防疫巴士；但有防疫計程車的司機抱怨，政府最會拖欠相關的補助，呼籲政府檢視相關問題，儘速發放補助。

王國材今天上午在立法院受訪時對此表示，現在都沒有問題，防疫車隊包括租賃車、計程車、遊覽車等，現在的方式就是會先付50%的補助，所有紓困程序，交通部也都要求要最快，所以不會拖太久的時間。

現場媒體關心華航正名的問題，王國材說，華航與航發會已開過會，華航說因為台灣的元素需要時間設計，另外也要跟兩岸、國際互相照會，所以需要一年時間，但希望可以愈快愈好。

王國材也說，設計一事都交由華航處理，有考慮直接寫TAIWAN，或是加上台灣的元素，也在討論什麼元素可以代表台灣，目前有共識的是飛機出去不要誤解成中國大陸飛機，航發會開過一次會議，會繼續開，來看塗裝設計的成果。

針對華航減薪，王國材表示，過去在談華航紓困時，精神就是除了借錢外，支出也能夠減少；目前華航企業工會跟桃園市空服員職業工會都同意這個方向，至於機師工會有一些想法，還是留給勞資再做些討論，希望趕快達成共識。（編輯：張均懋）1090423