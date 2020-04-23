急診醫師感嘆：武漢肺炎讓醫院回歸該有的樣子

武漢肺炎延燒，北部更有醫院爆發院內群聚事件，讓民眾對醫院敬而遠之，過去總是人滿為患的急診也空盪不少，令急診醫師感嘆「這才是醫院該有的樣子」。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北23日電）武漢肺炎延燒，北部更有醫院爆發院內群聚事件，讓民眾對醫院敬而遠之，過去總是人滿為患的急診也空盪不少，令急診醫師感嘆「這才是醫院該有的樣子」。

根據衛生福利部中央健康保險署最新統計，今年1到3月全台門診、急診就醫約2698萬人次，比去年同期3143萬人次減少445萬人次、降幅約14%。

台大醫院急診醫學部主治醫師石富元接受中央社記者訪問時表示，以往台大醫院急診總是人滿為患，除了急重症患者外，也有不少患者平時沒空拿藥，就把急診當藥房的，或是一點小擦傷就要來急診擦藥、拆線，但武漢肺炎爆發後，愈來愈多輕症患者擔心到急診被感染，全都消失了。

不論有沒有武漢肺炎武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），進入醫院的每一刻都應戒慎恐懼，石富元說，在醫院裡隨時可能面臨肺結核、感冒等傳染性疾病威脅，只是台灣民眾太過於習慣「逛醫院」，不僅對這些風險視而不見，甚至把醫院當購物中心，不時到醫院買個東西，探完病順便在美食街吃飯聊天，都令他感到相當不解，如今因疫情影響，民眾逛醫院景象不復存在，令他感嘆「這才是醫院該有的樣子」。

武漢肺炎疫情雖讓輕症、小病患者不再往大醫院跑，但醫界同樣擔心有就醫需求的民眾，恐因害怕就醫，拖出健康大隱憂。

新光醫院副院長洪子仁說，患有腫瘤、心血管疾病或慢性病控制不佳的患者，需要長期追蹤治療，若因害怕疫情而不敢回診或就醫，後果恐不堪設想。

小兒科診所醫師林應然也指出，最近有診所醫師一天就收治3名中風患者，明知自己有慢性疾病，卻任由血壓亂飆，一問之下才發現，原來這些患者因為害怕染疫，不敢到醫院拿藥或看診。

新光醫院心臟內科醫師洪惠風表示，他的門診平時並未對外開放，看的幾乎都是回診的老病人，以往未到診率相當低，老病人看完診還會聊聊天、東問問西問問。

不過，根據洪惠風觀察，疫情爆發後，不僅未到診率攀升至10%至20%，以往聊不停的老病人坐下來只講兩句就急著走，3月未到診狀況更明顯，也有很多人委託家人幫忙拿藥，老人家則到藥局排口罩，直到最近陸續出現零確診後，病人才陸續回到門診報導。

他比喻，病人到診狀況就像是疫情的「雷達站」，當疫情嚴峻，患者數就會明顯銳減，一旦趨緩又會紛紛回流。（編輯：陳政偉）1090423