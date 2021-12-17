客家鹹香辣結合台式炒飯 炒飯王推廣好味道

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來自屏東的廚師曾世皓以作品「客。炒飯」獲得第3屆「台灣炒飯王」的「創意巨星組」優選，他表示，希望結合客家經典名菜「客家小炒」的鹹香辣與台式炒飯，傳遞客家好味道，這次參賽也選用Q彈的產銷履歷「台稉9號米」，讓炒飯口感更豐富。中央社實習記者王穎皓攝 110年12月17日

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（中央社記者孫承武、王穎皓台北17日電）台式炒飯結合客家小炒，來自屏東的曾世皓傳遞客家好味道，他說，客家菜特色「鹹、香、辣」融入炒飯讓口感更豐富，今天獲第3屆「台灣炒飯王」的「創意巨星組」優選。

對於獲獎作品「客。炒飯」，來自屏東「惜緣亭」的廚師、身為客家人的曾世皓接受媒體訪問表示，希望結合客家經典名菜「客家小炒」的鹹香辣與台式炒飯，傳播客家好味道；此外這次參賽選用Q彈、甚至放涼、變隔夜飯等還會再更鬆軟的產銷履歷「台稉9號米」，讓炒飯口感更豐富。

曾世皓透露秘訣，道地客家小炒需分別把三層肉煸到焦香、豆干吸滿豬油與醬油香，搭配口感嚼勁魷魚以堆疊味道，再加上芹菜、蒜苗、辣椒與蔥花，充分展現傳統客家菜「鹹、香、辣」。

農委會農糧署今天舉辦第3屆「台灣炒飯王」頒獎，依農糧署新聞稿，比賽分「經典天王組」與「創意巨星組」，吸引139家業者推出225款炒飯參賽。「經典天王組」冠軍為御珍坊推出的「塔香麻油松阪豬炒飯」，將口感香Q的台稉9號米佐以國產黑麻油與國產雪花松阪大火拌炒，咀嚼後麻油餘韻存留於口齒間。

「創意巨星組」冠軍為林口亞昕福朋喜來登-聚味軒中餐廳推出的「青麻怪味雞炒飯」，帶著芋香的台農71號米飯，與彈牙軟嫩的仿土雞肉、麻香十足的青花椒完美結合，將國產米融合四川經典怪味及西式青醬風味呈現，多層次的口感變化，創意及美味兼具。

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依賽事規則，「經典天王組」以蛋炒飯、豬肉炒飯、蝦仁炒飯及蔬食炒飯共4大類炒飯為競賽主軸，米飯使用量需佔成品80%以上，搭配在地食材，掌握稻米品種特性、火候及調味；「創意巨星組」不限炒飯類別，米飯使用量需佔成品60%以上，考驗食材搭配與產品呈現創新性。

進入全國賽12強後，在專業餐飲教室於40分鐘內實際製作出炒飯產品，依食材搭配、烹調火侯、調味控制、外觀擺盤等面向，由9位專業評審團委員（佔總分70%）及30位素人評審團（30%），共同選出冠、亞、季軍及優選作品。（編輯：孫承武）1101217