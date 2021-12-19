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汽柴油價20日起各漲1角 95無鉛每公升29.2元

2021/12/19 12:22
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（中央社記者蘇思云台北19日電）台灣中油今天宣布，20日凌晨零時起，汽、柴油每公升各調漲新台幣0.1元，是連續第2週調漲。其中，發油量最大的95無鉛汽油，每公升價格調升到29.2元。

中油表示，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.7元、95無鉛汽油每公升29.2元、98無鉛汽油每公升31.2元、超級柴油每公升25.7元。

中油表示，本週受到中國傳出首例Omicron病例以及美國1月頁岩油產量將增至一天844萬桶等因素影響，導致國際油價微幅下跌。本週調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌0.03美元，新台幣兌美元匯率貶值0.063元，國內油價依公式計算漲幅為0.15%。

中油表示，配合政府調降汽、柴油貨物稅每公升1元並按浮動油價調整原則，換算後價格仍應低於日本、韓國、香港、新加坡等亞洲鄰近國家，下週汽、柴油價格每公升實際各調漲0.1元。

另外，中油指出，本週油價依油價公式、政府調降貨物稅及維持亞洲鄰近國家最低價機制調整，累計110年至11月底止，中油共吸收78.7億元。（編輯：楊凱翔）1101219

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