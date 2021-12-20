日月潭向山旅館開發擬解約 業者求償與日管處談不攏

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（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）日月潭向山觀光旅館開發案因原住民傳統領域爭議空轉至今，業者仲成公司與日管處朝合意終止契約方向進行，業者求償新台幣1億1529萬多元，日管處認為不合理，雙方將再協商。

鏡週刊今天報導，向山遊客中心旁的向山觀光旅館BOT案於2008年由香港寶聲集團旗下的仲成公司得標，但負責遴選的交通部觀光局日月潭國家風景區管理處招商時未揭露預定地可能位於原住民傳統領域，業者投入上億元資金開發，空轉10多年後，幾乎確定胎死腹中。

對於報導，日管處今天發出新聞稿澄清表示，旅館BOT案因原住民傳統領域爭議，開發商仲成大飯店公司未取得當地原住民認同，環境影響評估受阻，經協調委員會建議，日管處與仲成公司朝合意終止契約方向進行，但仲成提出解約巨額求償未獲機關認同，雙方未達共識，仲成12月2日再提申請書，雙方同意持續協調。

日管處指出，仲成公司今年5月10日函送解約條件包括律師公費、規劃設計、營運費用、備標費用等，含各自為準備進入契約關係所產生的費用，及履行契約期間非直接費用或衍生支付，總計1億1529萬多元。

日管處認為，仲成公司將未能完成環境影響評估作業的責任，全數歸屬機關並請求賠償，但此案合意終止契約，應非屬日管處責任，仲成公司提出的返還金額不合理且難查證。

日管處指出，有關原住民傳統領域爭議，此案基地位於原住民族委員會民國107年公告邵族傳統領域範圍內，但經魚池鄉公所提起訴願，108年遭行政院訴願會撤銷，原住民提行政訴訟，最高行政法院110年6月判決確定撤銷原民會107年6月公告的邵族傳統領域範圍。

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因此，旅館用地是否位於原住民傳統領域的爭議，已回到原簽約時的狀態，在雙方對合意終止契約協商條件尚未達共識下，日管處基於履約管理及監督責任，函請仲成公司應持續辦理環境影響評估等契約規定作業，並告知納入興建期計算是依契約必須作為。

日管處指出，仲成公司日前再提出協調申請書，希望就履約爭議及協商合意解約等再協調，目前正辦理籌備召開協調委員會議事宜，若仲成公司仍有意朝「合意解約」方向進行，日管處願協商。（編輯：陳仁華）1101220