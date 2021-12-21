計畫5年拓展7分店 福容大飯店圓山館2025啟用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北21日電）不畏COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，福容大飯店宣布，5年內將在台擴展7家分店，其中福容大飯店新旗艦店將在22日動土，預計於2025年完工。

雖然COVID-19疫情衝擊觀光產業，但不少飯店仍看好疫後台灣旅遊市場，積極布局展店，像是高雄洲際酒店、台北格拉斯麗日前登台，洲際酒店集團台灣第5家智選品牌高雄愛河智選假日酒店，也在日前開幕，新北樹林智選假日酒店、台中勤美洲際酒店及阿里山英迪格酒店也規劃在近年內陸續開幕。

福容大飯店也發出新聞稿表示，目前旗下共有15家分店，總客房數已經超過3000間，更計畫於5年內拓展7家分店，包括台北圓山、南投水里、南投埔里、嘉義、高雄、台東三仙台、澎湖馬公等。

其中，嘉義的休閒度假飯店最快明年完工、後年開幕，地點位於世賢路一段與竹圍路交界，為雲嘉地區第一高SRC鋼骨建築，總共369間客房，專為親子客打造優質度假環境，規畫多層親子主題樓層，5至7樓的兒童遊戲區約900坪，為南部飯店業最大的室內親子休閒遊樂設施空間，此外32樓設立擁有絕佳景觀的中餐廳，讓旅客在美景的陪伴之下享用星級料理，並建置高空觀景玻璃步道，讓顧客能遠眺阿里山絕美風景，愜意享受清幽的度假氛圍。

福容大飯店表示，台北圓山旗艦店則是國家住宅與都市更新中心與麗寶集團聯手合作「捷運圓山站西側公辦都更案」中的一部分，該都更案預計22日舉行動土儀式，該地段位於承德路三段與庫倫街一帶、捷運圓山站西側，也是住都中心成立以來第一個公辦都更案，結合住宅、商場及飯店建案。

福容大飯店指出，疫情趨緩之後，勢必帶動國旅復甦，因此持續打造環島旅遊據點，並依照市場趨勢，提供多元服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

例如高雄分店新據點，2至4樓將規畫產後護理之家，5至14樓均為飯店區域，滿足不同客層的需求。

福容大飯店說，在全台各地增加據點，就是要提供消費者環島旅遊的便利性。除了台北圓山的新據點預計於2025年完工，南台灣和中台灣據點也會在明年陸續完工。位於高雄、南投水里的分店最快明年完工、南投埔里第一期預計2024年完工，嘉義店預計明年完工、後年開幕，而福容大飯店首度插旗離島的澎湖分店，打造100間客房，第一期預計於2024年完工，其餘新的據點也會陸續規畫動工。（編輯：黃世雅）1101221