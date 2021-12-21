扶輪社捐2部勘查車 徐國勇：對高雄嘉義救災助益大

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（中央社記者陳俊華台北21日電）台北自由扶輪社與瑞士德公司今天捐贈2輛災情勘查車。內政部長徐國勇說，未來救災設備可放在後面、車廂內可坐5人，將人與設備分開，這對有很多山區的高雄、嘉義縣消防救災有很大助益。

徐國勇上午代表接受國際扶輪3482地區台北自由扶輪社、瑞士德國際事業有限公司捐贈2輛消防災情勘查車，將分別轉贈給高雄市、嘉義縣消防局。

徐國勇致詞時表示，消防人員很辛苦，他們的各項設備是能夠完成消防任務的重要一環。過去消防人員去救災時，常常裝備都放在卡車上，但因為一次出隊至少4到5人，車廂內只能坐2個人，其他人只能和機器設備蹲在卡車上，「蹲到救難現場，腳都麻了要怎麼救災？」

徐國勇說，這次受贈這2輛消防勘查車，救災設備可以放在後方的平台上，前面車廂內可以坐5個人，在山路顛簸到救災現場，可先在車上稍做休息，把所有精力拿來救災；尤其高雄、嘉義縣有很多山區，這2部車對消防人員助益很大。

徐國勇表示，要特別感謝民進黨立委管碧玲、陳明文，協助去找哪個地方最適合使用這2部勘查車；也感謝扶輪社的支持，讓消防人員救災更有力量，捐這2部車更是意義非凡。

內政部新聞稿也指出，政府已編列新台幣12.24億元，明年底前將補助各地方政府汰換老舊消防車97輛，並逐年編列預算，持續汰換救災設備。（編輯：張均懋）1101221