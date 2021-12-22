玩出屬於我的日本 線上旅遊體驗崛起

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（中央社記者余曉涵台北22日電）線上旅遊崛起，旅遊業者和日本觀光局合作，明年1月將舉辦系列活動，邀請品味美食鑑賞家，透過直播教大家如何料理和品嚐高級日本和牛及珍稀銘酒，並實境帶來日本長野諏訪美景。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，線上旅遊崛起，不少民眾只能透過螢幕遊覽世界各地，旅遊業者KKday發出新聞稿表示，攜手日本觀光局推出「玩出屬於我的日本」系列活動，將在明年1月19日開直播。

KKday表示，臉書粉絲專頁線上直播，將由2度獲米其林餐盤認證的梵燒肉主廚Ice（陳宥廷）親自示範日本頂級和牛料理，讓民眾宅在家也能吃到神級米其林燒肉。

另外，擁有日本酒品質鑑定士等多項資格的日本酒講師Alex（徐威峰），則將親自介紹由日本東京傳統酒鋪豐島屋本店及台日創意設計團隊選選研共同合作的台日聯名限量日本酒，並帶來豐富的日本酒知識。

除了品嚐美食美酒，KKday說，在直播活動中，也將帶領大家一遊動畫電影「你的名字」中被稱作糸守湖的景點原型諏訪湖，還有世界最大的戶外藝術祭之一「越後妻有大地藝術祭」的精彩介紹，只要參加線上直播，還有機會抽中大獎，獎項包括日式珍饌和牛禮盒X日本直送珍稀銘酒、台灣5星級溫泉泡湯券、台灣日本來回機票和商品折價券。

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線上體驗不只有日本，台灣六福村則主打懷舊系列，六福村表示，1979年成立的六福村野生動物園，因為開放遊客自駕遊歷看動物，讓許多遊客留下深刻的印象。

六福村指出，近期有網友在臉書「復刻舊時光」上PO出一系列70年代舊照，引發一股六福村懷舊潮，因此特別企劃於「六福村是在哈囉」臉書直播自駕動物園，透過鏡頭帶大家前進猛獸區，現場直擊非洲獅英勇伏擊追車、和同伴大玩疊羅漢打鬧，或是午後慵懶抬腿午睡模樣盡收眼底。（編輯：張雅淨）1101222