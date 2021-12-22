歲末雙節日助攻 住宿餐飲業急徵才

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（中央社記者吳欣紜台北22日電）國內疫情趨緩加上振興五倍券效益，讓旅館訂房率增加、餐廳人潮回溫，加上耶誕節與元旦跨年活動助攻，11月住宿餐飲業積極徵才，徵才數創民國95年來同期求才人數最高紀錄。

行政院主計總處今天公布11月失業率為3.66%，已經連續5個月下降，且經季節調整後的失業率為3.71%，同樣呈現連5降。

根據勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，11月各公立就業服務機構新登記求職人數總計5.8萬人，較上月減少2.01%，新登記求才人數總計10.7萬人，較上月增加2.6%，平均每名求職者有1.84個工作機會（即求供倍數為1.84倍）。

發展署發布新聞稿指出，國內疫情趨緩與振興五倍券、各縣市政府加碼券發放，加上歲末將至，耶誕節與元旦跨年活動助攻下，旅館訂房率增加、餐廳人潮回溫，使「住宿及餐飲業」積極徵才。

根據統計，11月「住宿及餐飲業」的新登記求才人數為1.7萬人，相較於10月成長38.53%；較上年同月成長19.97%，創下自95年以來，同期求才人數最高紀錄，而釋出的職缺中以「其他餐飲服務人員」、「食品烹調助手」為最多，合計職缺數占「住宿及餐飲業」總求才人數6成。

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發展署表示，包含王品餐飲、乾杯集團、亞洲藏壽司、晶華國際酒店、天成飯店等公司，都有分別透過台灣就業通釋出不少職缺，工作內容以餐飲服務及接待員、廚師助理及儲備幹部為主，其中乾杯集團的餐飲服務及接待員薪資最高可達44.5K（新台幣4萬4500元），亞洲藏壽司的儲備幹部薪資最高可達65K（新台幣6萬5000元），對「住宿及餐飲業」有興趣的民眾把握徵才機會，歡迎投遞履歷。

發展署也提到，因應國內防疫規範鬆綁，明年1月全國各地都會陸續辦理徵才活動，提供超過7000個職缺，另將視疫情狀況，滾動式調整徵才活動，民眾可隨時留意相關資訊。（編輯：陳政偉）1101222