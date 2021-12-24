光影戲敘述原民古老傳說 東華大學生獲MATA獎

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（中央社記者陳至中台北24日電）東華大學民族語言與傳播系學生黃博恩的作品「狡詐的巨人」，以真人演出光影戲形式，訴說原住民族古老的巨人傳說，在教育部第8屆「MATA獎」獲得非紀錄片類最大獎。

教育部今天舉辦「MATA獎－大專校院學生原住民族主題影音競賽」頒獎典禮，今年共有120名學生、31件作品角逐，10部影片獲獎。

非紀錄片類最大獎「MATA獎」由「狡詐的巨人」脫穎而出，在黃博恩的精心製作下，敘述阿美族與撒奇萊雅族的神話故事Alikakay，全片使用族語，並以真人演出光影戲的形式拍攝，創新手法獲得評審一致讚賞。

Alikakay是神話中住在山中的巨人，常化身各種形貌到部落偷拐搶騙，尤其愛抓剛出生的嬰孩為食，讓族人忍無可忍。各部落聯合起來，上山討伐卻損失慘重。最後是在海神的建議下，運用祭祀時用的Porong（芒草綁的結），成功驅逐了Alikakay。

黃博恩今天接受媒體聯訪表示，拍片過程中，演員是以華語發音，之後再用族語配音，但後來發現有些台詞在華語中很簡短，族語卻較長，剪輯中要克服很多困難。

紀錄片類的最大獎則由台南藝術大學學生黃繼賢的作品「獵王龍尺武」奪下，聚焦於魯凱族霧台部落的傳奇獵人、於民國97年墜谷離世的龍尺武，透過訪談親人、族人及重返獵場等方式，勾勒龍尺武的生命軌跡。

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黃繼賢的紀錄片，除追尋龍尺武的一生奉獻，也試圖探討狩獵文化在傳統與當代間的傳承議題，凸顯當前社會對原民獵人權利的漠視。

教育部主任秘書廖興國表示，MATA是原住民族語拼音，意指「眼睛」，希望透過學生們的觀察之眼，鼓勵學生深入原鄉，進行文化觀察或議題關懷。今年的競賽目標站在原住民族文化教育扎根的角度，以「看見、傳承」為競賽方向，期待透過作品，集合出更多關於原住民族部落文化、語言、生活故事的觀察與關懷。（編輯：張芷瑄）1101224