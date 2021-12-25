國1楊梅休息站首設簡易賣場 下午3時啟用

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（中央社記者汪淑芬、葉臻台北25日電）交通部高速公路局今天上午舉行國道1號楊梅休息站開幕典禮，交通部長王國材及桃園市長鄭文燦共同剪綵，高公局說，這是首設簡易賣場的國道休息站，下午3時正式啟用營運。

王國材表示，過去交通建設工程導向，沒考慮地區未來發展，現在以服務為導向。近年高公局及交通部公路總局都將交流道興建列重要業務，增加國道、快速道路與地方連結，彌補過去服務不到的範圍，促進地方發展。

鄭文燦說，桃園市政府提出「楊梅休息站地區聯外道路可行性研究案」送高公局審查，規劃開通聯外道路，開放部分時段讓民眾從休息站進國道，紓解楊梅交流道車流量。

高公局發布新聞稿，楊梅休息站位於國1五楊高架道路南下端點71公里400公尺處，主要是考量國1南下自汐五高架至五楊高架沿線近60公里間，均無設置服務區供用路人停靠休息及如廁空間，特別利用五楊高架終點南下側楊梅收費站舊址腹地改建為休息站，配置停車場、廁所及簡易賣場。

高公局介紹，楊梅休息站為3層建築，屋頂為圓形開口，以最自然的方式採光、通風，中庭並引入植生綠化，讓使用者感受自然與寧靜。

高公局說，這也是為國道實施電子收費後，第一座利用舊有收費站空間改建的休息站；另原本國道只有服務區設賣場，休息站只有廁所及販賣機，因考量用路人休憩、補充飲食需求，首度在楊梅休息站設簡易賣場，由南仁湖企業取得經營權。

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南仁湖發布新聞稿，超商「萊爾富」進駐楊梅休息站，營業時間為每天上午7時至晚間10時，提供冷藏鮮食及休閒食品等服務，也有名特產伴手禮可購買，休息站還有一間輕食櫃位提供小吃點心，在超商非營業時間，有自動販賣機服務用路人。

南仁湖說，楊梅休息站停車場可容納小型車54輛、大型車10輛，賣場正前方設有2席無障礙及1席親子專屬停車位，除男女公廁外，也設有性別平等公廁及導入通用設計的獨幢公廁。（編輯：陳政偉）1101225

國道1號楊梅休息站25日啟用，地點位於國1五楊高架南下端點，將解決國1南下汐止到楊梅間無停靠站問題。（桃園市交通局提供）中央社記者葉臻傳真 110年12月25日