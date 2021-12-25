學者連署全年禁抓開花母蟹 漁業署將開會蒐集意見

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）政治大學教育系副教授鄭同僚近日在公共政策平台發起連署，盼農委會漁業署能修改現行管制辦法，全年禁止捕撈開花母蟹，目前已逾2000人附議，漁業署表示，將盡快召開會議討論。

根據農委會現行沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施規定，每年8月16日至11月15日，禁止漁船捕撈將受精卵抱於體外腹側母蟹（俗稱開花母蟹）。

鄭同僚日前在國發會公共政策網路參與平台發起連署，提議要求農委會修改現行管制辦法，全年禁止捕撈抱卵母蟹。

內容寫道，台灣近海螃蟹已明顯枯竭，他卻在澎湖馬公漁市看到一整籃抱卵母蟹被綑綁，而這些母蟹原本可以產下無數子蟹，卻被提早獵殺曝屍市場，

提案內容提到，獵殺母蟹是所有文明國家所禁止，它不但是虐殺孕母的暴行，也是毀滅生態的愚蹟，保護母蟹讓海蟹生生不息，既有利於生態，也有利於絕大多數漁民永續生活，台灣近年濫捕嚴重，沿海處處魚蟹枯竭，需要趕快保護剩下的少數母蟹。

對此，漁業署副署長王正芳告訴中央社記者，對於提案內容，會盡快邀集學界、產業界等召開會議討論。（編輯：陳政偉）1101225