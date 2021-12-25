更多編輯台推薦新聞：
「竹竹」為什麼要併？優勢疑慮一次看懂
政治

「竹竹」為什麼要併？優勢疑慮一次看懂

中央社2021國際10大新聞 塔利班重掌阿富汗居首
國際

中央社2021國際10大新聞 塔利班重掌阿富汗居首

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

學者連署全年禁抓開花母蟹 漁業署將開會蒐集意見

2021/12/25 16:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北25日電）政治大學教育系副教授鄭同僚近日在公共政策平台發起連署，盼農委會漁業署能修改現行管制辦法，全年禁止捕撈開花母蟹，目前已逾2000人附議，漁業署表示，將盡快召開會議討論。

根據農委會現行沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施規定，每年8月16日至11月15日，禁止漁船捕撈將受精卵抱於體外腹側母蟹（俗稱開花母蟹）。

鄭同僚日前在國發會公共政策網路參與平台發起連署，提議要求農委會修改現行管制辦法，全年禁止捕撈抱卵母蟹。

內容寫道，台灣近海螃蟹已明顯枯竭，他卻在澎湖馬公漁市看到一整籃抱卵母蟹被綑綁，而這些母蟹原本可以產下無數子蟹，卻被提早獵殺曝屍市場，

提案內容提到，獵殺母蟹是所有文明國家所禁止，它不但是虐殺孕母的暴行，也是毀滅生態的愚蹟，保護母蟹讓海蟹生生不息，既有利於生態，也有利於絕大多數漁民永續生活，台灣近年濫捕嚴重，沿海處處魚蟹枯竭，需要趕快保護剩下的少數母蟹。

對此，漁業署副署長王正芳告訴中央社記者，對於提案內容，會盡快邀集學界、產業界等召開會議討論。（編輯：陳政偉）1101225

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族