迎2022新森活 屏東林管處4森林遊樂區辦活動

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）2022年元旦連假期間，屏東林管處在所轄藤枝、雙流及墾丁國家森林遊樂區，與林後四林平地森林園區等場域，規劃各項活動，提供民眾在森林裡展開健康平安的新年。

屏東林管處發布新聞稿表示，雙流國家森林遊樂區位在南迴公路上，將於明年1月1日及2日辦理「新森活運動」系列活動，包括市集、音樂會、手作DIY、闖關集點遊樂等，以友善生態、食農教育、親子共學及與鄰近社區產業合作等議題，提供民眾森林活動。

屏東林管處鼓勵民眾到墾丁國家森林遊樂區遊玩，自30日至明年1月2日，推出FB拍照上傳就送「方舟展花繪口罩」活動。

林管處表示，墾丁森林遊樂區擁有歷經50萬年形成的高位珊瑚礁石灰岩景觀和洞穴、茄苳巨木、銀葉板根、白榕林等自然景觀，今年特別在園區花榭營造模擬恆春半島地區生態系的「稀有瀕危植物庇護所－方舟中方舟展」，展示多達50種以上台灣南部地區原生保育植物。

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潮州林後四林平地森林園區元旦上午7時在遊客中心，有免費的跟著「貓頭鷹老師」一起新年賞鳥、相互問好活動，要自備望遠鏡，31日及明年元旦有「打造動物好宅工作假期」課程。

享有南部小溪頭盛名，位於高雄市的藤枝國家森林遊樂區31日再次開放，屏東林管處表示，目前仍維持遊客須事先申請方式入園（每日限額500名，至2月15日止），為推廣調適營運方案，全票優惠票價新台幣60元。（編輯：陳仁華）1101227