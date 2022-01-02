更多編輯台推薦新聞：
Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統
國際

Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷
生活

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷

立陶宛蘭姆酒遭中國拒收漂流海上 台酒力挺2萬多瓶全買下
政治

立陶宛蘭姆酒遭中國拒收漂流海上 台酒力挺2萬多瓶全買下

球迷雞婆提醒頸部黑痔可能是癌 NHL球隊人員感謝救命之恩
運動

球迷雞婆提醒頸部黑痔可能是癌 NHL球隊人員感謝救命之恩

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電大立光領軍 台股漲255點收18526點再創新高
首頁 / 生活

屏東台1線北返車潮湧現 警方實施調撥車道

2022/1/2 14:58（1/2 15:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
元旦連假收假，屏東枋寮鄉台1線與台17線的交匯處湧現北返車潮，警方2日下午2時13分實施調撥車道。（枋寮警分局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年1月2日
元旦連假收假，屏東枋寮鄉台1線與台17線的交匯處湧現北返車潮，警方2日下午2時13分實施調撥車道。（枋寮警分局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年1月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）元旦連假收假，從墾丁及台東北返的遊客，繼昨天下午一波北返車潮後，今天屏東枋寮鄉台1線與台17線的交匯處，北返車潮再度湧現，警方下午2時13分實施調撥車道。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

元旦連假前往墾丁及台東跨年、迎曙光或返鄉的人潮，昨天下午1時至6時湧現第一波北返車潮，枋寮警分局提供資料，在水底寮台1線、台17線及沿山公路的交匯處，每小時車潮在2000多輛次，警方於昨天下午4時29分實施調撥車道3個小時。

今天的北返車潮於上午9時湧現，每小時1000餘輛次的車潮，中午12時開始，每小時增加至2000餘輛次，枋寮警分局於下午1時55分實施台1線永翔路分流措施，2時13分實施調撥車道，調撥台1線436.5至445.5公里處南下內側車道供北上車道使用。（編輯：謝雅竹）1110102

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族