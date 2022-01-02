屏東台1線北返車潮湧現 警方實施調撥車道

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）元旦連假收假，從墾丁及台東北返的遊客，繼昨天下午一波北返車潮後，今天屏東枋寮鄉台1線與台17線的交匯處，北返車潮再度湧現，警方下午2時13分實施調撥車道。

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元旦連假前往墾丁及台東跨年、迎曙光或返鄉的人潮，昨天下午1時至6時湧現第一波北返車潮，枋寮警分局提供資料，在水底寮台1線、台17線及沿山公路的交匯處，每小時車潮在2000多輛次，警方於昨天下午4時29分實施調撥車道3個小時。

今天的北返車潮於上午9時湧現，每小時1000餘輛次的車潮，中午12時開始，每小時增加至2000餘輛次，枋寮警分局於下午1時55分實施台1線永翔路分流措施，2時13分實施調撥車道，調撥台1線436.5至445.5公里處南下內側車道供北上車道使用。（編輯：謝雅竹）1110102