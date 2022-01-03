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臨櫃申購航照圖 農航所送手繪主題年曆

2022/1/3 10:23（1/3 17:28 更新）
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農林航空測量所3日表示，迎接新年到來，即日起到農航所臨櫃申購航照圖者可獲贈年曆，數量有限，送完為止。（農航所提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年1月3日
農林航空測量所3日表示，迎接新年到來，即日起到農航所臨櫃申購航照圖者可獲贈年曆，數量有限，送完為止。（農航所提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年1月3日
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（中央社記者楊淑閔台北3日電）農林航空測量所今天表示，迎接新年到來，即日起到農航所臨櫃申購航照圖者可獲贈年曆，此主題式手繪年曆的設計內容，可增進民眾的航空測量小知識，計200份。

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農航所發布上述訊息並提醒民眾，農航所2022手繪主題年曆原本就不對外販售，且數量有限，送完為止；農航所售圖時間為每週一到五上午8時30分至傍晚5時，並可網路預約，避免現場等待。

另外，臨櫃申購航照圖，除可使用現金繳納圖資規費外，也支援悠遊卡、信用卡及具有NFC功能的智慧型手機或手錶綁定信用卡的行動支付方式，例如Apple Pay Google Pay或Samsung Pay。（編輯：管中維）1110103

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